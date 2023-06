Στις φλόγες τυλίχτηκε πολυώροφο κτίριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σήμερα το πρωί. Από τη φωτιά στο συγκρότημα κατοικιών Ajman One δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν το κτήριο να έχει τυλιχτεί στις φλόγες και κομμάτια του να πέφτουν στο έδαφος. Σύμφωνα με το Ajman News η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι ένοικοι του ουρανοξύστη μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία στις πόλεις Ατζμάν και Σαρίγια.

BREAKING: Residential high-rise building in Ajman, the United Arab Emirates is currently on fire.pic.twitter.com/QK8vubiKHZ

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 26, 2023