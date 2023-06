Την ανησυχία ότι πολύ σύντομα ο Πριγκόζιν πιθανότατα θα πέσει θύμα δολοφονικής απόπειρας από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, εξέφρασε ο ο Ιαν Μπρέμερ του Eurasia Group, αναφέρει το CNBC.

Μάλιστα ο Ιαν Μπρέμερ χαρακτηρίζει τον Πριγκόζιν «ζωντανό – νεκρό» δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πρώην σύμμαχο του Πούτιν, αρχηγό της ομάδας Wagner ο οποίος το περαμένο Σαββατοκύριακο επιδίωξε ένοπλη εξέγερση σε βάρος του η οποία εκτιμήθηκε ως η μεγαλύτερη απειλή στα 23 χρόνια κυριαρχίας του Ρώσου Προέδρου.

Ο Πριγκόζιν είναι «ένα είδος νεκρού που απλώς ακόμα περπατά », ανέφερε ο Μπρέμερ τη Δευτέρα στο «Squawk Box Asia». «Θα εκπλαγώ πολύ αν θα είναι ακόμα μαζί μας σε λίγους μήνες», πρόσθεσε.

Η εξέγερση υπό την ηγεσία του Πριγκόζιν αποτελεί πλήγμα άνευ προηγουμένου για τον Πούτιν, ο οποίος μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε σχετικά εύκολα τα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Το Σαββατοκύριακο, οι στασιαστές της Wagner έφτασαν σε απόσταση 200 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Μόσχας προτού ο αρχηγός τους κάνει στροφή 180 μοιρών και ματαιώσει την αποστολή.

«Ο Πούτιν έχει φυλακίσει και δολοφονήσει ανθρώπους που έχουν κάνει πολύ λιγότερα από αυτό που έκανε ο Πριγκόζιν», τόνισε ο Μπρέμερ. «Μου είναι αδιανόητο ότι ο Πούτιν θα του επιτρέψει να ζήσει περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο».

Η πορεία των μαχητών της Wagner προς τη Μόσχα ανάγκασε το Κρεμλίνο να προστατεύσει την πρωτεύουσα αφού οι μισθοφόροι φέρεται να κατέλαβαν, μέσα σε λίγες ώρες, τον έλεγχο της νοτιοδυτικής ρωσικής πόλης Ροστόφ.

Το Ροστόφ-ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας – αποτελεί έδρα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, ως κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης και διοίκησης για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Ως μέρος της συμφωνίας μετά τη διαμεσολάβηση του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Πριγκόζιν θα εξοριστεί στη Λευκορωσία. Το Κρεμλίνο συμφώνησε να αποσύρει τις ποινικές κατηγορίες κατά του Πριγκόζιν, σύμφωνα με το κρατικό ελεγχόμενο πρακτορείο TASS.

«Ενώ ο Πούτιν δοκιμάστηκε άνευ προηγουμένου, δεν υπήρξε ούτε μία υψηλού επιπέδου αποστασία από τον ρωσικό στρατό, από τη ρωσική κυβέρνηση ή από τους Ρώσους ολιγάρχες – έτσι όποιος πιστεύει ότι ο Πούτιν ξαφνικά βρίσκεται στο «χείλος του γκρεμού είναι γελασμένος», πρόσθεσε.

Η σφοδρή κόντρα μεταξύ του Πριγκόζιν και του στρατιωτικού κατεστημένου στη Μόσχα κλιμακώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες αφού το Κρεμλίνο ήθελε όλες οι ιδιωτικές μισθοφορικές δυνάμεις να υπογράψουν συμβόλαια με το Υπουργείο Άμυνας έως την 1η Ιουλίου. Ο Πριγκόζιν είχε αρνηθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Στόχος του Prigozhin ήταν να επιστήσει την προσοχή του Πούτιν και να επιβάλει μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο, την ασφάλεια και την χρηματοδότηση της Wagner», έγραψε στο Twitter η Tatiana Stanovaya, ανώτερη συνεργάτιδα στο Carnegie Russia Eurasia Center.

