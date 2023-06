Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, έκανε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας στην οποία επιθεώρησε τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ο Σοϊγκού, στόχος σφοδρής κριτικής του επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν μετέβη σε κέντρο διοίκησης των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και «συσκέφθηκε με τους υπεύθυνους» μίας εκ των μονάδων, σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτου Russia 24.

Στη διάρκεια της σύσκεψης ο Σοϊγκού υπογράμμισε «τη μεγάλη αποτελεσματικότητα (του ρωσικού στρατού) στον εντοπισμό και την καταστροφή οπλικών συστημάτων και στρατιωτών του εχθρού», διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Στις εικόνες ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας φαίνεται να ακούει, με ήρεμο και σοβαρό ύφος, την αναφορά του στρατηγού Γεβγκένι Νικιφόροφ, επικεφαλής της δυτικής στρατιωτικής περιφέρειας του ρωσικού στρατού, να μελετά γεωγραφικούς χάρτες αλλά και να επιθεωρεί με ελικόπτερο τις ρωσικές θέσεις.

Video appears to show Russian defence minister Sergei Shoigu in Ukraine after rumours he may have been sacked.

It is not known when or where this footage was filmed exactly, but it was sourced from Russian state-owned news.

Ukraine latest: https://t.co/QYEclXwEfa pic.twitter.com/dCfSS5pwUk

