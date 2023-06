Κάτι παραπάνω από μιάμιση ώρα από την ώρα που το υποβρύχιο -βαθυσκάφος Titan, καταδύθηκε προκειμένου να προσεγγίσει το ναυάγιο του Τιτανικού, συνέβη η τραγωδία που στοίχισε τη ζωής στους πέντε επιβαίνοντες.

Τα συντρίμμια του Titan, τα οποία ήταν το αποτέλεσμα της έκρηξης που συνέβη λόγω της υψηλής πίεσης – αποσυμπίεσης, όπως ανακοινώθηκε χθες, βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση από το ναυάγιο του Τιτανικού.

Ανακοίνωση για την τραγική κατάληξη των επιβαινόντων του υποβρυχίου εξέδωσε και η εταιρεία OceanGate, η οποία υπογράμμισε ότι ενημέρωσε τους συγγενείς των θυμάτων για την κατάληξη των δικών τους ανθρώπων, ενώ αργότερα ακολούθησε και συνέντευξη Τύπου της ακτοφυλακής, κατά την οποία τονίστηκε ότι δεν δεν υπήρχαν επιζώντες μεταξύ των πέντε ανδρών που επέβαιναν το βαθυσκάφος.

Ο Αμερικανός υποναύαρχος, Μάουγκερ, δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, τονίζοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί το πότε ακριβώς καταστράφηκε το Titan. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της επιχείρησης ανεύρεσής και διάσωσης, είχαν τοποθετηθεί σημαδούρες σόναρ στο νερό για περισσότερες από τρεις ημέρες στην περιοχή χωρίς να εντοπίσουν κάποιον δυνατό, βίαιο θόρυβο που θα είχε δημιουργηθεί όταν το υποβρύχιο κατέρρευσε.

Αλλά η θέση του πεδίου συντριμμιών σχετικά κοντά στο ναυάγιο και το χρονικό πλαίσιο της τελευταίας επικοινωνίας με τον Τιτάνα φάνηκε να υποδηλώνουν ότι η βλάβη συνέβη κοντά στο τέλος της καθόδου του την Κυριακή.

Αναλύοντας τα ακουστικά δεδομένα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε εντοπίσει «μια ανωμαλία που συνάδει με μια κατάρρευση ή έκρηξη» κοντά στη θέση του υποβρυχίου όταν χάθηκαν οι επικοινωνίες του.

Για την τραγική κατάληξη με το βαθυσκάφος Titan μίλησε ο αντιναύαρχος εν αποστρατεία Σπυρίδων Περβαινάς σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «είχαμε τον χειρότερο επίλογο από ότι μπορούσαμε να έχουμε».

Εάν επικρατούσε το σενάριο ότι ήταν μέσα στο σκάφος και κάποια στιγμή είχε τελειώσει το οξυγόνο, κάποια στιγμή θα μπορούσαν να τους βρουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα» δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Περβαινάς εξηγώντας ότι το ναυτικό αυτό δυστύχημα οφείλεται σε προβλήματα στην κατασκευή του πειραματικού βαθυσκάφους «Τιτάνας» της εταιρείας Οcean Gate Expeditions.

«Το βαθυσκάφος είχε κάποια αστοχία υλικού, συμπιέστηκε, έσπασε το περίβλημά του και συνεθλίβη από την τεράστια πίεση του νερού. Δεν έχει μείνει τίποτα από τον κύλινδρο στον οποίο βρίσκονταν οι άνθρωποι» είπε ο κ. Περβαινάς προσθέτοντας ότι από την συμπίεση το βαρέλι στο οποίο επέβαιναν δεν θα βρεθεί ποτέ γιατί διαλύθηκε και από τα δυόμισι μέτρα σε διάμετρο που ήταν έγινε μια κουκίδα «Το βαρέλι έχει επιπεδωθεί», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Περβαινάς τονίζει ακόμη ότι όλα έγιναν τόσο γρήγορα οδηγώντας σε έναν τρομακτικό επίλογο. «Οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν τίποτα. Ξαφνικά εξαϋλώθηκαν. Όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου».

Όσον αφορά το υλικό κατασκευής δήλωσε ότι ήταν από τιτάνιο που είναι το ανθεκτικότερο μέταλλο και σε ορισμένα σημεία είχε ανθρακoνήματα. «Προφανώς το αδύναμο σημείο ήταν το γυαλί. Αυτό είναι πειραματικό. Το σκάφος είχε ήδη κάνει εφτά αποστολές και αυτή ήταν η όγδοη και ίσως, με τη χρήση στις προηγούμενες αποστολές, να είχε υποστεί κάποια φθορά και αυτή φάνηκε έντονα στην τελευταία αποστολή, με αποτέλεσμα να διαρρηχθεί το σκάφος».

Για τα συντρίμμια που βρέθηκαν εξήγησε ότι αυτά δεν εξαϋλώθηκαν από την τεράστια πίεση του νερού γιατί βρίσκονταν σε σημείο που κυκλοφορούσε νερό στην κατασκευή και δεν ήταν στεγανά.

Σχολιάζοντας το ηχητικό μοτίβο που κατέγραψαν τα σόναρ των ερευνητικών σκαφών εξήγησε ότι «ο θόρυβος που άκουσαν (σ.σ. το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ) ήταν προφανώς ο θόρυβος που έκανε το μέταλλο όταν συνεθλίβη». Και όπως τόνισε οι «γδούποι» που είχαν καταγραφεί δεν προερχόταν από το βαθυσκάφος αλλά από κάποια άλλη αιτία.

Σύμφωνα με το BBC, που προσπαθεί να διερευνήσει τι συνέβη με το βαθυσκάφος Titan όταν βρέθηκε κοντά στον Τιτανικό, καθώς τα συντρίμμια του βρέθηκαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το ναυάγιο, σε όσο μεγαλύτερο βάθος βρίσκεται κανείς τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται από το νερό που βρίσκεται από πάνω σου.

Αν και ακόμα παραμένει αδιευκρίνιστο το τι ακριβώς συνέβη, ειδικοί εξηγούν ότι πιθανότατα η αιτία της τραγωδίας με τους πέντε νεκρούς κρύβεται σε κάποια «μικρή αδυναμία» στο εξωτερικό κέλυφος του τουριστικού υποβρυχίου.

