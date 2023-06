Ένα σημείο με συντρίμμια ανακαλύφθηκε εντός της περιοχής κοντά στον Τιτανικό, ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή, σχετικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό του υποβρυχίου Titan.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023