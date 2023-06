Απίστευτη φρίκη στη Νότια Κορέα όπου 30χρονη μητέρα σκότωσε τα νεογέννητα παιδιά της και κράτησε για χρόνια τα πτώματά τους στην κατάψυξη.

Αξιωματούχος της Αστυνομίας της επαρχίας Gyeonggi Nambu δήλωσε στο CNN ότι η γυναίκα παραδέχθηκε ότι σκότωσε τα μωρά και είπε ότι το έκανε επειδή αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες στη φροντίδα των τριών άλλων παιδιών της, ηλικίας 12, 10 και 8 ετών. Τα νεογέννητα ήταν μόλις μιας ημέρας όταν πέθαναν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το πρώτο φερόμενο θύμα της ήταν το τέταρτο παιδί της, που γεννήθηκε σε νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2018. Η Αστυνομία ισχυρίζεται ότι στραγγάλισε το κορίτσι την επομένη του τοκετού και έβαλε το πτώμα στον καταψύκτη του σπιτιού της. Κατηγορείται ότι έκανε το ίδιο και στο πέμπτο παιδί της, ένα αγόρι που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Ο σύζυγός της δήλωσε ότι του είχε πει ότι είχε κάνει έκτρωση στα παιδιά και ως εκ τούτου δεν γνώριζε για τις φερόμενες δολοφονίες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Μάιο, όταν το κυβερνητικό Συμβούλιο Ελέγχου και Επιθεώρησης διαπίστωσε ότι οι γεννήσεις των μωρών δεν είχαν ποτέ καταγραφεί επίσημα, αν και υπήρχε καταγραφή τους στο νοσοκομείο. Το συμβούλιο ενημέρωσε τη δημοτική κυβέρνηση Suwon City Hal , η οποία ζήτησε αστυνομική έρευνα αφού η μητέρα αρνήθηκε επιτόπια επιθεώρηση.

Στις 21 Ιουνίου η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι της γυναίκας, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνη ομολόγησε τους φόνους.

Police in South Korea say they have requested an arrest warrant for a woman accused of killing two of her newborns and keeping their bodies in her freezer for years. https://t.co/5gbARp812X

— CNN International (@cnni) June 22, 2023