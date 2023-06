Οι φανς του τον έχουν συνηθίσει να τα δίνει όλα πάνω στη σκηνή, κάτι που δεν συνέβη στο Φεστιβάλ Pinkpop στην Ολλανδία. Ο λόγος για τον Ρόμπι Γουίλιαμς που αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του το βράδυ του Σαββάτου, καθώς ένιωσα αδιαθεσία την ώρα που τραγουδούσε.

«Την πάτησα» ακούγεται να λέει και στη συνέχεια να εξηγεί ότι έχει long covid. «Δεν είναι η ηλικία μου, έχω long covid» αναφέρει, παίρνει μια ανάσα και συνεχίζει να τραγουδά.

@robbiewilliams reporting #LongCovid after falling to his knees exhausted#StopRestPace Robbie pic.twitter.com/leuvOJSQ1v

— Long Covid Advocacy💙 (@LongCovidAdvoc) June 18, 2023