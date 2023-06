Λίγες ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση σε παιδική χαρά της πόλης Ανεσί της Γαλλίας όπου 32χρονος άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι τέσσερα παιδιά και έναν ενήλικο, ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό, αναστατώνει την χώρα.

Ένας άντρας επιτίθεται σε 73χρονη γιαγιά και την εγγονή της, στην περιοχή του Μπορντό, με το περιστατικό να προκαλεί μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή. Η επίθεση έγινε μέρα μεσημέρι και κανείς δεν δεν υπήρχε τριγύρω για να βοηθήσει τη γιαγιά και το κοριτσάκι.

Shocking video of violent attack on a grandmother and granddaughter by a migrant in Bordeaux, France goes viral; Netizen demand strict anti-immigration laws. pic.twitter.com/kqjeE2tFW9

