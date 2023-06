Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (8/6) στη Γαλλία όταν οπλισμένος άνδρας με μαχαίρι επιτέθηκε σε παιδιά νηπιαγωγείου, ηλικίας, έως τριών ετών.

Τα παιδιά βρίσκονταν στη αλπική πόλη Ανεσί, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όταν ο άγνωστος τους επιτέθηκε με μαχαίρι με παραπάνω πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Σύμφωνα με το AFP, που επικαλείται πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση, οι τραυματίες είναι πέντε, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά και ένας ενήλικας, ενώ δύο παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα παιδιά είναι περίπου τριών ετών, σύμφωνα με την αστυνομία. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε πως τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα η αστυνομία είχε αναφέρει ότι τραυματίστηκαν οκτώ παιδιά.

O Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν ανέφερε στο Twitter πως ο δράστης συνελήφθη. Αστυνομική πηγή που επικαλείται το AFP δήλωσε πως ο δράστης είναι Σύρος αιτών άσυλο, άγνωστος στις αρχές.

Η επίθεση με μαχαίρι σε ομάδα παιδιών σε πάρκο της πόλης Annecy των Άλπεων ήταν μια πράξη «απόλυτης δειλίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Twitter. «Ενα παιδί και ένας ενήλικας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το έθνος είναι σε σοκ», είπε ο Μακρόν.

Βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης τήρησαν ενός λεπτού σιγή στην Εθνοσυνέλευση μετά την επίθεση αυτή.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ ζήτησε να τηρηθεί σιγή ενός λεπτού «για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους», έπειτα από αυτή την «πολύ σοβαρή» επίθεση.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν θα μεταβεί επιτόπου, δήλωσε το Ματινιόν στο AFP.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ αναφορές γίνονται για εξουδετέρωση του δράστη. Αναφορές του Le Parisien αναφέρουν ότι ο δράστης είναι Σύρος πρόσφυγας που είχε αιτηθεί άσυλο στη χώρα.

Σε ένα σύντομο tweet, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Gerald Darmanin ανέφερε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν από ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι σε μια πλατεία στο Annecy», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter., ενώ Η Γαλλίδα πρωθυπουργός, Ελιζαμπέτ Μπορν, βρίσκεται καθ’ οδόν για το σημείο του περιστατικού.

#BREAKING: Syrian man arrested over mass stabbing attack at local playground in south-eastern French town of Annecy in Alps – Le Dauphiné Libéré pic.twitter.com/5uubBGXTx4

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 8, 2023