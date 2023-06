Ο πρωην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον κατέληξε σε συμφωνία με την εφημερίδα Daily Mail στην οποία θα αποκτήσει τη δική του εβδομαδιαία στήλη.

Η Mail, που αποτελούσε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της του Τζόνσον, ανακοίνωσε πως η πρώτη στήλη για την εφημερίδα του Σαββάτου θα εμφανιστεί σήμερα διαδικτυακά, ενώ με ανάρτησή της τον αποκάλεσε «έναν από τους πιο πνευματώδεις και πρωτότυπους συγγραφείς του κλάδου».

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist

Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2023