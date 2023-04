Ο πρόεδρος του BBC Ρίτσαρντ Σαρπ παραιτήθηκε σήμερα ύστερα από ανεξάρτητη έρευνα, σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας είχε παραβιάσει τους κανόνες για διορισμούς σε δημόσια αξιώματα σε σχέση με ένα δάνειο προς τον τότε πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Ο Σαρπ δήλωσε ότι συμφώνησε στο αίτημα να παραμείνει στη θέση του έως τα τέλη Ιουνίου προκειμένου να δώσει στην κυβέρνηση χρόνο να βρει τον διάδοχό του.

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας για τους διορισμούς σε δημόσια αξιώματα ερευνούσε τον τρόπο με τον οποίο ο Σαρπ είχε επιλεγεί το 2021 από την κυβέρνηση προκειμένου να ηγηθεί του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Ο Σαρπ είχε διοριστεί επικεφαλής του BBC λίγο καιρό αφότου είχε μεσολαβήσει για να βοηθήσει τον τότε πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να πάρει ένα δάνειο 800.000 στερλινών (906.000 ευρώ).

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, ενώ ο Σαρπ παραβίασε τους κανόνες της κυβέρνησης για τους διορισμούς σε δημόσια αξιώματα, καθώς δεν αποκάλυψε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η παραβίαση αυτή καθιστά άκυρο τον διορισμό του.

Αλλά ο Σαρπ δήλωσε ότι η παραμονή του έως το τέλος της τετραετούς θητείας του θα αποτελούσε περισπασμό από την «καλή δουλειά» του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου.

«Αποφάσισα ότι το σωστό είναι να θέσω ως προτεραιότητα τα συμφέροντα του BBC», ανέφερε ο Σαρπ σε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι σήμερα το πρωί υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του BBC.

BREAKING: BBC chairman Richard Sharp resigns following an investigation into his appointment to the role after he helped facilitate a loan guarantee for Boris Johnson pic.twitter.com/qDgk2zNCvX

— ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) April 28, 2023