Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης προσθέτει τρεις νέες κατηγορίες βραβείων Grammy εντείνοντας την προσπάθεια για συμπερίληψη στη μουσική βιομηχανία.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου ότι η 66η τελετή απονομής των βραβείων θα περιλαμβάνει τις νέες κατηγορίες Καλύτερη Ερμηνεία Αφρικανικής Μουσικής Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ Τζαζ και Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής Ποπ.

The #RecordingAcademy just announced that three new categories will be added for the 2024 #GRAMMYs: Best African Music Performance, Best Alternative Jazz Album and Best Pop Dance Recording. Here’s why these changes are important. 🎶 🖊️ @otherhouses https://t.co/7k0oLsISWW — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) June 13, 2023

Επιπλέον, η Ακαδημία Ηχογράφησης μετέφερε τις κατηγορίες Τραγουδοποιός της Χρονιάς, Μη Κλασικός και Παραγωγός της Χρονιάς, Μη Κλασικός στο γενικό πεδίο, ώστε να μπορούν να ψηφίζουν όλοι οι ψηφοφόροι για αυτές τις μη συγκεκριμένου είδους κατηγορίες.

🎶 In addition to the 3 new Categories for the 66th #GRAMMYs, Producer Of The Year, Non-Classical category will now be a part of the General Field, which includes Album Of The Year, Record Of The Year, Song Of The Year, & Best New Artist. 📲 Learn more: https://t.co/neBAQWE7cc pic.twitter.com/GBWRQLQOZA — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) June 13, 2023

«Η Ακαδημία Ηχογράφησης είναι περήφανη που ανακοινώνει τις πρόσφατες αλλαγές στις κατηγορίες στη διαδικασία των βραβείων μας. Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να ακούμε ενεργά και να ανταποκρινόμαστε στα σχόλια της μουσικής μας κοινότητας, να αντιπροσωπεύουμε με ακρίβεια ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και να παραμένουμε ευθυγραμμισμένοι με το διαρκώς εξελισσόμενο μουσικό τοπίο» δήλωσε ο Χάρβεϊ Μέισον Τζ. διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας.

«Με την εισαγωγή αυτών των τριών νέων κατηγοριών, είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε ένα ευρύτερο φάσμα καλλιτεχνών – και η μετατόπιση των κατηγοριών Παραγωγός της Χρονιάς και Τραγουδοποιός της Χρονιάς στο γενικό πεδίο διασφαλίζει ότι όλοι οι ψηφοφόροι μας μπορούν να συμμετέχουν στην αναγνώριση της αριστείας σε αυτές τις κατηγορίες» πρόσθεσε.