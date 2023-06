Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, καλεσμένοι σε γάμο, σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Χάντερ, βόρεια του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Το λεωφορείο μετέφερε 35 ανθρώπους όταν βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε σε κυκλικό κόμβο. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή του πλευρά πάνω στο οδόστρωμα κατά μήκος των προστατευτικού κιγκλιδώματος. Οι νεόνυμφοι δεν έχουν αναφερθεί μεταξύ των επιβατών, ενώ στο λεωφορείο δεν επέβαιναν παιδιά.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας διευκρίνισε ότι ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου Μπρετ Μπάτον διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε τεστ για να καθοριστεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα το αποτέλεσμα δεν έχει γίνει γνωστό. Ο οδηγός αναμένεται να εμφανιστεί αύριο Τρίτη ενώπιον δικαστηρίου, ενώ παραμένει υπό κράτηση και δεν έχει οριστεί εγγύηση.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εξέφρασε «τα βαθύτερα συλλυπητήριά του» προς τις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών. «Όλοι μας γνωρίζουμε τη χαρά του να πηγαίνεις σε έναν γάμο (…) είναι μερικές από τις πιο χαρούμενες στιγμές. Είναι τόσο σκληρό και τόσο λυπηρό και τόσο άδικο μια τόσο χαρούμενη ημέρα όπως αυτή, σε ένα όμορφο μέρος να τελειώνει με μια τόσο τραγική απώλεια ζωών και τραυματισμούς» πρόσθεσε.

Η Κάρεν Γουέμπ, επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, επεσήμανε ότι οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μόνο ένα όχημα και πρόσθεσε ότι τα αίτιά του ενδέχεται να μην γίνουν γνωστά για κάποιο καιρό. «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα για τη συμπεριφορά του οδηγού», σημείωσε η Τσάπμαν, εξηγώντας ότι κάποιοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το λεωφορείο και «πήγαν να ζητήσουν βοήθεια».

At least ten wedding guests killed in bus crash in New South Wales, Australia.

Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/rxDE3p6taV

— Sky News (@SkyNews) June 12, 2023