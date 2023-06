Το «στέμμα» που της έλειπε στη υπεραιωνόβια Ιστορία της «φόρεσε» απόψε στο «Κεμάλ Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης η Μάντσεστερ Σίτι. Με το γκολ του Ρόδρι στο 68ο λεπτό η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα πήρε το πολυπόθητο τρόπαιο του Champions League, επικρατώντας στο μεγάλο τελικό, με 1-0 της Ίντερ και ολοκληρώνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο τη σεζόν 2022/2023, πανηγυρίζοντας το «τρεμπλ». Κάτι που μέχρι τώρα είχε καταφέρει μέχρι τώρα μόνο η «συμπολίτισσα» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το μακρινό 1999.

Man City have done it! 🏆 #UCLfinal pic.twitter.com/kU6ok68vgP

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023