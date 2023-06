Το ιστορικό κινηματογραφικό Φεστιβάλ που διοργανώνεται στις Κάννες κάθε χρόνο θα ανοίξει τις πύλες του για την 77η διοργάνωσή στις 14 Μαΐου του 2024. Σύμφωνα με ανακοίνωση του φεστιβάλ η η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2024.

Η φετινή διοργάνωση του κινηματογραφικού θεσμού ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου με την ταινία «Anatomy of a Fall» της Ζυστίν Τριετ να κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα ενώ η ταινία «A Zone of Interest» του Βρετανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Τζόναθαν Γκλέιζερ απέσπασε το Μέγα Βραβείο. Το βραβείο σκηνοθεσίας κέρδισε ο Γαλλοβιετναμέζος δημιουργός Τραν Αν Χουνγκ για το φιλμ «The Pot-au-Feu».

Η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον δύο φορές βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα, Ρούμπεν Έστλουντ απένειμε το βραβείο της στην ταινία του ‘Ακι Καουρισμάκι «Fallen Leaves».

Σημειώνεται ότι το διάσημο φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1939.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ