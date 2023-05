Η πρεμιέρα της ταινίας «The Pot-au-Feu» (σ.σ. ο τίτλος της οποίας παραπέμπει σε ένα από τα κλασικά πιάτα της γαλλικής κουζίνας) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών έκανε πολλά στομάχια να γουργουρίσουν, αφού μετέφερε στη μεγάλη οθόνη τις γαστρονομικές δημιουργίες του πολυβραβευμένου σεφ Πιερ Γκανιέρ.

Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι η βραβευμένη με Όσκαρ Ζιλιέτ Μπινός και ο Μπενουά Μαζιμέλ, ο οποίος έχει τιμηθεί με δύο βραβεία Σεζάρ. Μαζί με τον σκηνοθέτη Τραν Αν Ουνγκ και τον σεφ Πιερ Γκανιέρ έκλεψαν τα φώτα της δημοσιότητας στο κόκκινο χαλί.

Η γαλλόφωνη ταινία αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «La vie et la passion de Dodin-Bouffant» του συγγραφέα Μαρσέλ Ρουφ. Η υπόθεση εκτυλίσσεται το 1885 και αφορά το ειδύλλιο μεταξύ ενός καλοφαγά και της επί σειρά ετών μαγείρισσάς του.

Ο σεφ Πιερ Γκανιέρ, ο οποίος διατηρεί εστιατόριο στο Παρίσι, εμφανίζεται στην ταινία που τιτλοφορείται στα γαλλικά «La passion de Dodin Bouffant» και επιμελήθηκε προσωπικά τις γαστρονομικές δημιουργίες που παρουσιάζονται στη μεγάλη οθόνη.

«Όταν φώναξα «Στοπ!» σε μια σκηνή γεύματος, όλοι συνέχισαν να τρώνε. Χρειάστηκε να τους παρακαλέσουν οι σκηνογράφοι για να δώσουν τα πιάτα τους», αφηγήθηκε ο σκηνοθέτης Τραν Αν Ουνγκ. Μόνο για τις σκηνές του περίφημου πιάτου «pot-au-feu» (σ.σ. κρεατόσουπα με λαχανικά) χρειάστηκαν 40 κιλά κρέας, σημείωσε.

Ζιλιέτ Μπινός και Μπενουά Μαζιμέλ ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Αιώνιοι Εραστές» (The Children of the Century) το 1999 και απέκτησαν μια κόρη προτού χωρίσουν το 2003.

