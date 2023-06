Διπλότ τροχαίο στην Ιταλία. Τρία ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τραγικό αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του ενός εκ των τριών οδηγών. Στη συνέχεια το ένα από τα ΙΧ του τροχαίου δυστυχύματος συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί, στον αυτοκινητόδρομο Α16 της Ιταλίας.

Το λεωφορείο Flixbus με 38 επιβάτες μετά τη σύγκρουση με το ΙΧ ανετράπη και έπεση σε γκρεμό στο ύψος της επαρχίας του Αβελίνο με προορισμό τη Ρώμη. Οι Αρχές μιλούν για 14 τραυματίες, δύο εκ των όποιων σε σοβαρή κατάσταση.

🔴 #Avellino, dalle 4.30 #vigilidelfuoco impegnati sulla A16, al Km 150, per un incidente stradale: coinvolto un pullman, con 38 passeggeri a bordo, e 5 auto: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, 14 i feriti. Operazioni in corso per escludere altri coinvolti [#4giugno 9:00] pic.twitter.com/hQFhHkIfFi

