Πρωταθλήτρια Γερμανίας για 11η διαδοχική φορά και συνολικά 33η στην ιστορία της αναδείχθηκε σήμερα η Μπάγερν Μονάχου.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ νίκησε 2-1 εκτός έδρας την Κολωνία, στο πλαίσιο της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής της Bundesliga, και, εκμεταλλευόμενη την εντός έδρας ισοπαλία της Ντόρτμουντ με την αδιάφορη Μάιντς (2-2), «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της κατάταξης με 71 βαθμούς, ισόβαθμη με την Μπορούσια και σήκωσε το τρόπαιο, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Έπειτα από ένα απίστευτο «θρίλερ» και αμέτρητες εναλλαγές συναισθημάτων μέχρι το τελικό σφύριγμα, οι Βαυαροί πέτυχαν το στόχο τους κατακτώντας τον τίτλο στη μοναδική διοργάνωση που τους είχε απομείνει για φέτος, την ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» (που χρειάζονταν σήμερα τη νίκη για να κατακτήσουν τη… σαλατιέρα) εξακολουθούν να αναζητούν τον πρώτο τίτλο τους στο πρωτάθλημα, μετά τους διαδοχικούς της διετίας 2011-12.

Η λύτρωση της Μπάγερν με το νικητήριο γκολ στο 89′ όταν, ο Μουσιάλα με απίθανο σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς:

Αυτός είναι ο τρόπος που αποχαιρέτισαν οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ την ομάδα τους παρά την ήττα και την απώλεια του τίτλου:

And as always, Borussia Dortmund fans showing love to the players after a catastrophic draw vs Mainz…

One of the bests fan bases in the entire world of football. Love this 🖤💛#BVB | #Bundesliga

