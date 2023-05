Όσοι μοιράζονται τους κωδικούς τους στο Netflix με φίλους και γνωστούς, ήρθε η στιγμή να το σταματήσουν. Η πλατφόρμα, όπως ανακοίνωσε σε blog της, κάνει πράξη αυτό που είχε προαναγγείλει και χρεώνει όσους διαμοιράζουν τους κωδικούς τους με 7 ευρώ, με το μέτρο αυτό να ισχύει προς το παρόν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Ένας λογαριασμός Netflix προορίζεται για χρήση από ένα νοικοκυριό. Όλοι όσοι ζουν σε αυτό το νοικοκυριό μπορούν να χρησιμοποιούν το Netflix όπου κι αν βρίσκονται -στο σπίτι, εν κινήσει, στις διακοπές – και να επωφεληθούν από τις νέες λειτουργίες όπως η «Μεταφορά προφίλ» και η «Διαχείριση πρόσβασης και συσκευών»» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Αναγνωρίζουμε ότι τα μέλη μας έχουν πολλές επιλογές ψυχαγωγίας. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά σε μια μεγάλη ποικιλία νέων ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών έτσι ώστε, ανεξάρτητα από το γούστο, τη διάθεση ή τη γλώσσα σας και με όποιον κι αν παρακολουθείτε, να υπάρχει πάντα κάτι ικανοποιητικό για να παρακολουθήσετε στο Netflix» προστίθεται.

Netflix password sharing will cost an additional $7.99 per month in the U.S pic.twitter.com/wee5CCnZRD

