Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll» Tina Turner.

Σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποί της ανέφεραν: «Η Tina Turner, η «Βασίλισσα του Rock’n Roll» πέθανε ήρεμα σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια στο σπίτι της στο Kusnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Tina Turner, the «Queen of Rock’n Roll» has died peacefully today at the age of 83 after a long illness in her home in Küsnacht near Zurich, Switzerland. Sky’s @KamaliMelbourne has the latest.https://t.co/SOTSrZAZ8c 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jfUt6fWPqc — Sky News (@SkyNews) May 24, 2023

Η τραγουδίστρια Tina Turner, της οποίας οι soul κλασικές και ποπ επιτυχίες όπως το The Best και το What’s Love Got to Do With It την έκαναν σούπερ σταρ είχε υποφέρει από πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, όπως καρκίνο, εγκεφαλικό και νεφρική ανεπάρκεια.

Είχε κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy και εισήχθη στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame το 2021 ως σόλο καλλιτέχνις, έχοντας εισαχθεί για πρώτη φορά δίπλα στον Ike το 1991, πρώην σύζυγό της με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 1978.