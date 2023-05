Στις ελληνικές εκλογές και την σαρωτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρεται άρθρο του Bloomberg και επικεντρώνεται στο πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε την παγίδα της Απλής Αναλογικής που νόμιζε ότι του έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ξεπέρασε απλώς τους δημοσκόπους με τη σαρωτική εκλογική του νίκη στην Ελλάδα την Κυριακή. Έσπασε επίσης τους περιορισμούς που προσπάθησε να του θέσει ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος» λέει ο αρθογραφος του Bloomberg.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis defied pollsters and political opponents alike with his landslide election victory in Greece https://t.co/5emSzD2iF6

— Bloomberg (@business) May 22, 2023