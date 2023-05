«Επισκεφτείτε τα λιγότερα δημοφιλή νησιά της Ελλάδας και ζήστε σαν ντόπιοι» παροτρύνει τους εκατομμύρια αναγνώστες του το CNBC μέσα από ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς.

«Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων προορισμών για διακοπές στην Ευρώπη» αναφέρει το ενημερωτικό δίκτυο και αναφέρει πως η χώρα μας τώρα θέλει να στρέψει τους τουρίστες της σε λιγότερο διαδεδομένα μέρη.

Τι λένε στο CNBC η γγ του υπουργείου Τουρισμού και διευθύντρια του ΕΟΤ

«Θέλουμε να προχωρήσουμε πέραν του μοντέλου ήλιος – θάλασσα και για τον λόγο αυτό προωθούμε πιο μακρινές τοποθεσίες» εξηγεί η Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού Ολυμπία Αναστασοπούλου στο ρεπορτάζ του CNBC.

Για το σκοπό αυτό, η χώρα επενδύει στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της, όπως η Σύρος, η Αμοργός και η Μήλος, στο πλαίσιο της εκστρατείας «All you want is Greece».

Για να μειωθεί ο υπερτουρισμός, δημοφιλή hot spots όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη επανατοποθετούνται ως προορισμοί για την ενδιάμεση περίοδο.

«Στόχος μας είναι τα νησιά αυτά να επεκταθούν περισσότερο και στην εποχικότητα. Θα θέλαμε να διευρυνθούν οι τουριστικές ροές και σε άλλους μήνες», δήλωσε στο CNBC η Ελένη Μητράκη, διευθύντρια τουριστικής προβολής του ΕΟΤ, σημειώνοντας ότι η σεζόν θα μπορούσε να διαρκέσει από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο.

Τα σχέδια συμπίπτουν με την επέκταση των απευθείας πτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2023. Επί του παρόντος, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα βάσει εσόδων, ακολουθούμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Ωστόσο, η κ. Αναστασοπούλου δήλωσε ότι αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη από άλλες αγορές, κυρίως από τον Καναδά και την Ινδία.

Οι κορυφαίες επιλογές του CNBC Travel για να ξεφύγετε από την πεπατημένη στην Ελλάδα

Κάλυμνος, Δωδεκάνησα – Ο παράδεισος των αναρριχητών

Η Κάλυμνος βρίσκεται στην ελληνική αλυσίδα Δωδεκανήσων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος και είναι διάσημη για τη σπογγαλιεία – την υποβρύχια κατάδυση για τη συλλογή φυσικών σφουγγαριών από το βυθό της θάλασσας – η οποία έφερε σημαντικό πλούτο και αναγνώριση στο νησί τον προηγούμενο αιώνα.

Πιο πρόσφατα, η Κάλυμνος έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή τοποθεσία για τους αναρριχητές, με περισσότερες από 3.000 αναρριχητικές διαδρομές που εκτείνονται στις πολυάριθμες γκρεμούς, σπηλιές και προεξοχές του άγριου τοπίου του νησιού.

Η τουριστική περίοδος της Καλύμνου κορυφώνεται το φθινόπωρο με το Φεστιβάλ Αναρρίχησης Καλύμνου. Όμως οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να βρουν την άκρη όλο το χρόνο, με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων, όπως καταδύσεις, πεζοπορία και βαρκάδα.

Ίος, Κυκλάδες – Καταφύγιο για τους λάτρεις της ιστορίας

Η Ίος, επίσης γνωστή ως Ιώ ή Νίο, βρίσκεται μεταξύ της Σαντορίνης και της Νάξου και κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικά προορισμός για πάρτι. Όμως, το νησί των Κυκλάδων έχει ανανεώσει την εικόνα του τα τελευταία χρόνια για να αγκαλιάσει τα ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά του.

Η Ίος, όπου βρίσκεται ένας από τους αρχαιότερους αρχαιολογικούς οικισμούς της Ελλάδας, το μνημείο του Σκάρκου, διαθέτει επίσης μια ισχυρή σύνδεση με τον Έλληνα επικό ποιητή Όμηρο, ο οποίος λέγεται ότι προτιμούσε το νησί και, ενδεχομένως, έζησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του εκεί.

Παράλληλα με την ιστορία, οι επισκέπτες της Ίου μπορούν επίσης να εξερευνήσουν τις άφθονες παραλίες της, τα σημεία πεζοπορίας και κατάδυσης, πριν δοκιμάσουν μερικά από τα τοπικά τυριά για τα οποία φημίζεται το νησί.

Σκόπελος, Σποράδες – Απόλαυση για τους λάτρεις του κινηματογράφου

Η Σκόπελος έγινε διάσημη ως τόπος γυρισμάτων της επιτυχημένης μουσικής ρομαντικής κομεντί «Mamma Mia» και έκτοτε έχει αναδειχθεί σε δημοφιλή προορισμό για γάμους, γαμήλια ταξίδια και κινηματογραφικές περιηγήσεις.

Μέρος του αρχιπελάγους της Σκοπέλου στο βορειοδυτικό Αιγαίο, το νησί συνδυάζει εκπληκτικές παραλίες και γραφικά χωριά με πλήθος καταδύσεων, γιότινγκ και ποδηλατικών διαδρομών.

Ο μύθος λέει ότι το νησί ιδρύθηκε από τον γιο του Έλληνα θεού του κρασιού. Και παρόλο που πολλοί από τους αμπελώνες του καταστράφηκαν από παράσιτα τη δεκαετία του 1940, η μικρής κλίμακας, εγχώρια παραγωγή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εν τω μεταξύ, τα αυτοφυή δαμάσκηνα, τα αμύγδαλα, τα κάστανα, τα σύκα, τα εσπεριδοειδή, οι ελιές κοσμούν την τοπική κουζίνα.

Άνδρος, Κυκλάδες – Πεζοπορικό καταφύγιο

Ένα από τα μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων και μόλις δύο ώρες από την ηπειρωτική Ελλάδα, η ορεινή Άνδρος διαθέτει ένα ποικίλο τοπίο με δάση, καταρράκτες, παραλίες και τοπική βλάστηση, καθιστώντας την ιδανική για μια απόδραση στην ύπαιθρο.

Αστυπάλαια, Δωδεκάνησα – Νησί της καινοτομίας

Ένα από τα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια έχει πλούσια αρχαία ιστορία. Αλλά τοποθετείται σταθερά στον 21ο αιώνα με στόχο να γίνει το πρώτο βιώσιμο και έξυπνο νησί της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση και τη Volkswagen, η Αστυπάλαια σχεδιάζει να εφαρμόσει κινητικότητα μηδενικών εκπομπών σε όλο το νησί έως το 2030, με την αντικατάσταση των παραδοσιακών ενοικιάσεων οχημάτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά σκούτερ και ηλεκτρονικά ποδήλατα. Αλλού θα προστεθούν επίσης σημεία φόρτισης και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι τουρίστες που φτάνουν στο λεγόμενο νησί των πεταλούδων μπορούν επίσης να απολαύσουν το φυσικό του τοπίο, που φιλοξενεί όμορφες παραλίες, βραχώδεις πλαγιές και ποικίλη χλωρίδα και πανίδα, καθώς και τα γραφικά χωριά του με τα λευκά σπίτια που είναι ντυμένα με μπουκαμβίλιες.

Λειψοί, Δωδεκάνησα – Island-hopping

Οι Λειψοί στα Δωδεκάνησα, περιτριγυρισμένοι από μια αλυσίδα 24 νησίδων με δεκάδες γαλαζοπράσινες παραλίες, θεωρούνται η Πολυνησία του Αιγαίου και ένας οικολογικός παράδεισος.

Με μια πλούσια χλωρίδα και πανίδα που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νησί φιλοξενεί ποικίλα είδη άγριας ζωής, όπως μεσογειακές φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Τα δελφίνια είναι επίσης κοινά στην περιοχή, ενώ σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει στο νησί ένα νέο καταφύγιο θαλάσσιων ζώων του Αιγαίου για τα δελφίνια.

Οι παραθεριστές μπορούν να απολαύσουν τις μέρες τους με βαρκάδα, καταδύσεις, παραλίες και πεζοπορία, πριν γευτούν θαλασσινά και ζήσουν τοπικές γιορτές, όπως η γιορτή κρασιού τον Αύγουστο.

Αλόννησος, Σποράδες – Απόλαυση των δυτών

Η Αλόννησος, μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Σποράδων, είναι ο παράδεισος των δυτών και ο τόπος όπου βρίσκεται το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας. Διαθέτοντας τον «Παρθενώνα των ναυαγίων», ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια της κλασικής εποχής που χρονολογείται από το 425 π.Χ., η περιοχή προσφέρει στους δύτες αναψυχής μια μοναδική εικόνα της ιστορίας της περιοχής.

Το νησί φιλοξενεί επίσης το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων, τη μεγαλύτερη σήμερα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Ευρώπης, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν μια τεράστια ποικιλία φυτών και ζώων.

Το καγιάκ, η πεζοπορία και η ποδηλασία είναι μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιμες στο νησί, ενώ μουσεία και μια τοπική θεατρική ομάδα παρουσιάζουν την καλλιτεχνική και πολιτιστική σκηνή του νησιού.