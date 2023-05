Ο Τιμ Σκοτ, ο μοναδικός Αφροαμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, υπέβαλε σήμερα επισήμως την υποψηφιότητά του διεκδικώντας το χρίσμα του κόμματός του ώστε να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Σκοτ, το πάμφτωχο παιδί μιας μονογονεϊκής οικογένειας από τη Νότια Καρολίνα, συχνά παρουσιάζει την προσωπική ιστορία του ως απόδειξη ότι η Αμερική παραμένει η γη των ευκαιριών. Κατέθεσε τη δήλωση της υποψηφιότητάς του στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή σήμερα.

Ο εύχαρις χαρακτήρας του έρχεται σε αντίθεση με τους δεδηλωμένους ή πιθανούς αντιπάλους του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, όπως είναι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο κυβερνήτης της Φλόρινας Ρον ΝτεΣάντις που εμφανίζουν τις ΗΠΑ ως μια χώρα σε παρακμή που χρειάζεται να διασωθεί από τη διεφθαρμένη, αριστερή ελίτ.

