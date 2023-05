Μετά το οβάλ γραφείο, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα βρήκε μια θέση στη βιομηχανία του θεάματος. Συγκεκριμένα, το ζεύγος Ομπάμα έχει εδώ και κάποια χρόνια υπογράψει συμφωνία με το Netflix για την παραγωγή σειρών και ταινιών.

Η νέα σειρά του Netflix «Working: What we do all day» είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Studs Terkel, που δημοσιεύτηκε το 1974, με τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της σειράς, να αναφέρεται ήδη από νωρίς στο βιβλίο που όπως λέει ο ίδιος τον έχει επηρεάσει βαθιά.

Ταυτόχρονα, το «Working» είναι ένα είδος άτυπης συνέχειας του «American Factory», ενός ντοκιμαντέρ του 2020 για ένα πρώην εργοστάσιο της General Motors που εξαγοράστηκε από την κινέζικη εταιρία Fuyao, η οποία μείωσε τα πρότυπα ασφαλείας και τις αμοιβές, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά στη συνδικαλιστική οργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «American Factory» βράβευτηκε εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

As a college student, I was inspired by Studs Terkel’s book, Working, which chronicled what ordinary people did for a living.

Working: What We Do All Day from @HGMedia is a new series that builds on that idea – sharing the stories of people from different walks of life, and… pic.twitter.com/XquEx3r3Jt

— Barack Obama (@BarackObama) May 17, 2023