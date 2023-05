Ένα είδος σιωπηλής παράτασης φαίνεται πως πήρε το άτυπο μορατόριουμ στο Αιγαίο, για το οποίο οι Έλληνες επιτελείς εκτιμούν πως θα κρατήσει έως τον δεύτερο γύρο των τουρκικών εκλογών ή ακόμα πιο πέρα, πιθανότατα έως τον Σεπτέμβριο. Απομένει άλλωστε να υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους υπουργούς Άμυνας των δύο χωρών, μια επικοινωνία που συμφωνήθηκε, η οποία όμως δεν έγινε όμως ποτέ.

Το ΓΕΕΘΑ καθημερινά πλέον αποστέλλει σταθερά τις ίδιες ανακοινώσεις περί μηδενικής τουρκικής πτητικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, αλλά η επιφυλακή δεν χαλάρωσε ούτε μια μέρα. Κρίσιμες ημερομηνίες θεωρούνται οι μετά τις 28 Μαΐου ημέρες -και κυρίως η επομένη ημέρα των τουρκικών εκλογών- που συμπίπτει με την μαύρη επέτειο της άλωσης της Πόλης. Ωστόσο η προσδοκία όλων είναι να συνεχιστεί αυτή η μηδενική πτητική δραστηριότητα στο Αιγαίο προς όφελος και των δύο χωρών. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως το 2020 η κατάσταση στο Αιγαίο ήταν εκρηκτική.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Πρωθυπουργός από την Καστοριά η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν μια ανάσα από θερμό επεισόδιο: «Χρειάστηκε να διαχειριστούμε έναν πολύ επιθετικό και εριστικό γείτονα. Εγώ ξέρω τι περάσαμε το καλοκαίρι του 2020 όταν φτάσαμε μια ανάσα από ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο», είπε για να τονίσει: «Θωρακίσαμε την χώρα αμυντικά χωρίς στη στήριξη της αντιπολίτευσης».

***

Ο Μητσοτάκης, ο Κουτσούμπας, οι μπύρες και η… ιδεολογία

Η ιστορία που θα σας περιγράψω έχει να κάνει με… μπύρες, με τσίπουρα, με πολιτικές ιδεολογίες και με τον καπιταλισμό. Η επιθυμία του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα για να πιούν μαζί μια μπύρα φανερώθηκε σε πρωινή εκπομπή: Στην ερώτηση με ποιον θα έβγαινε για μπύρα απάντησε με τον Δημήτρη Κουτσούμπα «γιατί θέλω να μάθω τι κάνει τώρα έναν άνθρωπο να είναι κομμουνιστής. Πώς μπορείς να υπερασπίζεσαι μια ιδεολογία που την χρεοκόπησε η ίδια η ιστορία».

Άμεση ήταν η απάντηση του συντρόφου Κουτσούμπα: Πρώτα απ΄όλα, είπε στο Βήμα, εγώ δεν πίνω μπύρα, πίνω κρασί και τσίπουρο. Και όσον αφορά την ιδεολογία του λέω του κ. Μητσοτάκη ότι η ιδεολογία που χρεοκόπησε είναι αυτή του καπιταλισμού. Εδώ και 500 χρόνια υπάρχει, δεν αναπτύσσεται όπως η επιστήμη και σήμερα πνέει τα λοίσθια. Έχει σαπίσει, έχει φθαρεί δεν έχει μέλλον. Άλλωστε, πρόσθεσε, η ιδεολογία δεν χρεοκοπεί. Αυτά που χρεοκοπούν είναι ορισμένα καθεστώτα που έκαναν λάθη ή που ήθελαν να εφαρμόσουν μεθοδολογίες καπιταλισμού. Συνεπώς άκυρο το πολιτικό ραντεβού για μπύρες των Μητσοτάκη- Κουτσούμπα.

***

Ο Νιόνιος και οι δικαστές του… καναπέ

Αν είναι κάτι που θα μείνει από αυτή την άοσμη προεκλογική αντιπαράθεση δεν είναι τα προγράμματα. Ούτε καν οι πολιτικές σκιαμαχίες για τα ήσσονα θέματα τη στιγμή που ο ελληνικός λαός έχει άλλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα να επιλύσει, που δεν ακούστηκαν λύσεις στον προεκλογικό αγώνα. Αυτό που θα μείνει, και προκαλεί εμφύλιο (έναν ακόμη), μια ανάσα πριν από τις εκλογές είναι οι… πολιτικές πεποιθήσεις του Διονύση Σαββόπουλου. Ωσάν να μην μπορεί αυτός να τις εκφράζει ελεύθερα, όπως όλοι οι Έλληνες. Αλλά στην χώρα μας υπάρχουν οι «δικαστές» του καναπέ ή καλύτερα οι δικαστές του Διαδικτύου. Όπως γίνεται δηλαδή σε κάθε ζήτημα (ήσσονος ως συνήθως σημασίας) ο κόσμος διχάζεται χωρίς έρμα. Κρίμα και πάλι κρίμα. Τους ανθρώπους του πολιτισμού άλλωστε πρέπει να τους κρίνουμε για το έργο τους, όχι για την απόφασή τους να στηρίξουν το ένα ή το άλλο κόμμα.

***

Το Μετρό Θεσσαλονίκης με ξεχωριστό επιβάτη

Επιβάτης στο Μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι σήμερα και ο Πρωθυπουργός. Θα πραγματοποιήσει δοκιμαστική διαδρομή μήκους 9,5 χιλιομέτρων, δηλαδή από τον σταθμό Σιντριβάνι έως το αμαξοστάσιο τη Πυλαίας, κάπου οκτώ λεπτά διαδρομή. Μην νομίζετε όμως ότι το Μετρό θα είναι έτοιμο, επειδή θα ταξιδεύσει σε αυτό ο Πρωθυπουργός, ώστε να ξεκινήσει δρομολόγια κάτι που χρόνια τώρα επιθυμούν οι Θεσσαλονικείς. Απλώς κάνουν δοκιμαστικές διαδρομές. Πρώτοι σε τέτοια διαδρομή (ως προπομποί του Μητσοτάκη στο Μετρό Θεσσαλονίκης), έκαναν οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης και Λίνα Μενδώνη. Έκαναν (και θα το κάνει και ο Πρωθυπουργός) μάλιστα στάση στον ολοκληρωμένο σταθμό «Παπάφη» και θα ενημερωθεί για τα εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας. Το Μετρό θα είναι έτοιμο τέλος του χρόνου ή αρχές του 2024.

***

Ο Καραμανλής στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε υποσχεθεί

Στη Θεσσαλονίκη έφθασε από χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για να βρεθεί δίπλα στον Πρωθυπουργό στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της ΝΔ στην συμπρωτεύουσα. Το είχε άλλωστε υποσχεθεί, όταν ανακοίνωνε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Αν θα μιλήσει; Μάλλον λίγο χλωμό το βλέπω. Άλλωστε τελευταίως μίλησε πάλι και μάλιστα στο Ζάππειο για την επέτειο ένταξης στην τότε ΕΟΚ.

***

Το Emily in Paris, ο Μητσοτάκης και το Netflix

Τι βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θέλει να χαλαρώσει; Όπως είπε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The 2Night Show» ότι όταν θέλει να χαλαρώσει βλέπει το «Emily in Paris». Κάτι μάλλον που δεν επικροτεί η κόρη του, η οποία όπως είπε, εάν ακούσει πως του αρέσει η Emily in Paris θα τον… κράξει. Κι ας είναι για αυτόν η «απόλυτη χαλάρωσ绬 και ότι τον «διασκεδάζει πολύ», βλέποντας αυτή την σειρά μαζί με την Μαρέβα. Ο τρόπος που χαλαρώνει ο Πρωθυπουργός δεν άφησε ασχολίαστο η δημοφιλής πλατφόρμα: «Όλοι χαλαρώνουν με Emily in Paris. Δεν είναι guilt (ενοχή), είναι pleasure (απόλαυση)» έγραψε.

Έτσι για τη ιστορία, σας υπενθυμίζω ότι πρωταγωνίστρια της σειράς αλλά και παραγωγός, είναι η ηθοποιός Λίλι Κόλινς, κόρη του διάσημου τραγουδιστή Φιλ Κόλινς, που υποδύεται την Έμιλι Κούπερ. Τη σειρά υπογράφει ο βραβευμένος δημιουργός Ντάρεν Σταρ, γνωστός από τις δουλειές του στις επιτυχημένες σειρές «Μπέβερλι Χιλς»,«Melrose Place», αλλά και «Sex and the City».

***

Στην οικία Τσίπρα δεν υπάρχει τηλεόραση

Στο σπίτι του Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει τηλεόραση (έτσι όπως είπε ο ίδιος στην Δανάη Μπάρκα, στο ΜΕΓΚΑ) και τούτο γίνεται για να διαβάζουν τα παδιά. Μίλησε ωστόσο και για τις τηλεοπτικές επιλογές της οικογένειάς του: “Οι γιοι μου βλέπουν Λούμπεν και Ράδιο Αρβύλα”, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για να προσθέσει. «Έχουμε όμως ένα προτζέκτορα όπου τα αγοράκια του σπιτιού βλέπουμε ποδόσφαιρο και η μαμά τσαντίζεται». Όταν ρωτήθηκε ποια σειρά παρακολούθησε ανέφερε το «Maestro».

***

Οι δύο υπουργοί της προσεχούς Δευτέρας

Δύο υπουργοί, θα εξακολουθήσουν να είναι υπουργοί και μάλιστα σε ειδική αποστολή, και την Δευτέρα, δηλαδή μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Μαθαίνω λοιπόν ότι οι κκ. Δένδιας και Παναγιωτόπουλος θα μεταβούν την Δευτέρα στις Βρυξέλλες για τη διϋπουργική σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ήδη κάνει τις προετοιμασίες τους για μια σύνοδο με κύριο θέμα την Ουκρανία. Επιστρέφοντάς στην Αθήνα θα παραμείνουν έως τις 28 Μαΐου στα υπουργεία και εν συνεχεία θα τα παραδώσουν στους υπηρεσιακούς υπουργούς που θα ορίσει ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Τόσο όμως ο κ. Δένδιας, όσο και ο κ. Παναγιωτόπουλος δεν θα παραστούν στην εαρινή σύνοδο του ΝΑΤΟ, που θα γίνει στις αρχές Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από υπηρεσιακούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας.

***

Η Ελληνίδα πρέσβης επισκέφθηκε τον Φρέντη Μπελέρη

Τον Φρέντη Μπελέρη επισκέφθηκε στη φυλακή η πρεσβευτής της Ελλάδας στα Τίρανα Κωνσταντίνα Καμίτση. Η συνάντηση τους στην αλβανική φυλακή διήρκεσε 45 λεπτά. Η κυρία Καμίτση δεν έκανε κάποιο σχόλιο μετά τη συνάντηση, ενώ συνοδευόταν από το δικηγόρο του Φρέντη Μπελέρι και έναν διερμηνέα. Υπενθυμίζω ότι ο Φρέντη Μπελέρης, νέος δήμαρχος Χειμάρρας, κατηγορείται για απόπειρα εξαγοράς ψήφων, και περιμένει να μάθει αν θα αποφυλακιστεί τις επόμενες ημέρες. Σε συνέχεια σχετικών οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια η πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, είχε ζητήσει να συναντηθεί με τον Φρέντη Μπελέρη και τον Παντελή Κοκαβέση (που αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες), ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τις οικογένειές τους και τους δικηγόρους τους. Με τον Φρέντη Μπελέρη θα συναντηθεί στις φυλακές και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Θεοχάρης Λαλάκος.

***

Αποτελέσματα σε χρόνο ρεκόρ

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης αποκάλυψε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, όχι μόνον πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά και τους σταυρούς των υποψηφίων. Έτσι λοιπόν στις 9 το βράδυ της Κυριακής θα είναι έτοιμο το 80% των αποτελεσμάτων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε και ότι, πριν από τις 12 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, θα έχουμε και μία πρώτη εικόνα για τους σταυρούς των υποψηφίων.