Για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση κατηγορείται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τζουλιάνι έκανε ανάρμοστα σχόλια και ανάγκασε τη Νοέλ Ντάνφι σε σεξουαλικές πράξεις καθ’ όλη τη διάρκεια που εκείνη εργαζόταν για εκείνον, από τον Ιανουάριο του 2019 ως τον Ιανουάριο του 2021. Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη, δεν αναφέρεται σε βιασμό, αλλά περιγράφει ένα βράδυ ο Τζουλιάνι την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ στο διαμέρισμά του στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάτα.

Η ενάγουσα διαβεβαιώνει ότι έχει κρατήσει ηχητικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι το πρώην αφεντικό της την παρενοχλούσε και ζητεί 10 εκατ. δολάρια για μη καταβολή δεδουλευμένων και βλάβη. Σύμφωνα με την ίδια, ο Τζουλιάνι κατανάλωνε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και βιάγκρα. Επίσης καταγγέλλει ότι της ζητούσε να του κάνει στοματικό σεξ «την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο, σε ανοικτή ακρόαση, με φίλους και γνωστούς πελάτες του, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Τραμπ».

NEW: CW/Sexual assault: a former employee of Rudy Giuliani is suing him under the New York Adult Survivor’s act for rape. According to the lawsuit, he forced her to give him oral sex DURING phone calls with important people. 1/ pic.twitter.com/CAlvdOt3NL

— Mueller, She Wrote (@MuellerSheWrote) May 15, 2023