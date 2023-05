Ξεκίνησε το θρίλερ της καταμέτρησης των ψήφων στην Τουρκία. Όπως μετέδωσε το Anadolu με καταμετρημένο το 64,36% των ψήφων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προηγείται με ποσοστό 51,40% έναντι του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, που συγκεντρώνει 42,77%.

Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας ήρε την απαγόρευση μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων και τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα ξεκίνησαν να μεταδίδουν τα αποτελέσματα ήδη από τις 6.30 μ.μ. τοπική ώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι αν σήμερα κανείς από τους δύο – Ερντογάν ή Κιλιντσντάρογλου- δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία τότε ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην Τουρκία θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Μαΐου.

Ο τούρκος πρόεδρος μετέβη απροσδόκητα στην Άγκυρα (ενώ συνήθως βλέπει τα αποτελέσματα από την Κωνσταντινούπολη) και όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, ήδη από τις 16:30 έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζουν το μπαλκόνι, από το οποίο πρόκειται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βγάλει τον προεδρικό του λόγο.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση το αρχηγείο του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη έχει αρχίσει να γεμίζει με κόσμο, με τους ψηφοφόρους του τούρκου προέδρου να κρατούν σημαίες και κομποσκοίνια. Σε αυτό το κτίριο βρίσκεται και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο Ερντογάν, μόλις έκλεισαν οι κάλπες στις πέντε το απόγευμα, έσπευσε, μέσω Twitter, να στείλει το πρώτο του μήνυμα, ένα μήνυμα ενότητας. Αγαπητοί συνταξιδιώτες και φίλοι… Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε σε όλη τη χώρα μας με τρόπο που αρμόζει στη Δημοκρατία μας. Τώρα, όπως πάντα, ήρθε η ώρα να κρατηθούμε σφιχτά. Μέχρι να είναι οριστικά τα αποτελέσματα, συνεχίστε να προστατεύετε τη βούληση του έθνους μας».

Değerli dava ve yol arkadaşlarım… Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

«Προηγούμαστε»

Μπορεί τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία να δίνουν προβάδισμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως ο αντίπαλός του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου τα αμφισβητεί.

«Προηγούμαστε» είναι το λιτό tweet του ενώ με καταμετρημένο το 47,55% βρίσκεται πίσω από τον Ερντογάν κατά 10 μονάδες. Συγκεκριμένα ο Ερντογάν συγκεντρώνει 52,19% έναντι 41,93%.

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Οι δήμαρχοι της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, που προέρχονται από το κόμμα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Κιλιτσντάρογλου δήλωσαν επίσης πως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε τροχιά νίκης με καταμετρημένους σχεδόν το ένα τέταρτο των ψήφων. Και οι δύο δήμαρχοι προέτρεψαν τους ψηφοφόρους να είναι προσεκτικοί και να μην βασίζονται στα αποτελέσματα που μεταδίδει το Anadolu. «Μπορούμε να το πούμε άνετα: ο Κιλιτσντάρογλου θα ανακοινωθεί ως ο 13ος πρόεδρος της χώρας μας σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Επίσης, τέσσερις πηγές από το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης δήλωσαν στο Reuters ότι ο Κιλιτσντάρογλου προηγείται οριακά του Ερντογάν. Ο Φάικ Οζτράκ, εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε ότι διαβλέπει μια θετική εικόνα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Προβάδισμα στον Ερντογάν δίνουν και πολλά τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.