Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που εγείρει υποψίες για «εμπόριο οργάνων», από ορισμένα από τα πτώματα που βρέθηκαν στα τέλη του Απρίλη στο δάσος Σακαχόλα της νοτιοανατολικής Κένυας, τα οποία ανήκαν σε μέλη μιας χριστιανικής αίρεσης που είχαν συγκεντρωθεί τα για να νηστέψουν μέχρι θανάτου, έλειπαν κάποια όργανα.

Περισσότερα από 100 πτώματα, τα περισσότερα μικρών παιδιών, έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της έρευνας για τη «σφαγή του δάσους Σακαχόλα». Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει φρίκη αλλά και πολλές απορίες σε αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Some of the victims of the Shakahola massacre have been found with missing body organs.https://t.co/viMmeWeVF8 pic.twitter.com/Uu3Mw2euVP

— NTV Kenya (@ntvkenya) May 9, 2023