Δημοσιοποιήθηκε το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Κάρολου.

Μετά τη λαμπρή τελετή και το μεγάλο πάρτι που στήθηκε στο Ουίνδσορ, ο νέος βασιλιάς ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του.

Παράλληλα, το Μπάκιγχαμ, μετά το τελετουργικό, τράβηξε ορισμένες φωτογραφίες του βασιλιά Κάρολου με το στέμμα και έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο του πορτρέτο ως βασιλιά.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.

Η πρώτη επίσημη φωτογραφία με την Καμίλα και το μήνυμα του βασιλιά Καρόλου

Μαζί με το πορτρέτο του, δημοσιοποιήθηκε και μία κοινή φωτογραφία, η πρώτη επίσης, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε, ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε στην προχθεσινή στέψη, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Καθώς το Σαββατοκύριακο της Στέψης πλησιάζει στο τέλος της, η σύζυγός μου και εγώ θέλαμε να μοιραστούμε τις πιο ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους που βοήθησαν να γίνει αυτή η τόσο ιδιαίτερη περίσταση. Αποδίδουμε ιδιαίτερο φόρο τιμής στους αμέτρητους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τον χρόνο και την αφοσίωσή τους για να διασφαλίσουν ότι οι εορτασμοί στο Λονδίνο, το Windsor και μακρύτερα, ήταν όσο το δυνατόν πιο χαρούμενοι, ασφαλείς και απολαυστικοί.

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.

We pay particular tribute to the countless people who have given their time and dedication to… pic.twitter.com/WIMsgL1ex2

