Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δημοσίευσαν λεπτομέρειες σχετικά με τους θρόνους που θα χρησιμοποιήσουν ο βασιλιάς Κάρολος Γ‘ και η σύζυγός του, Καμίλα, κατά την επίσημη τελετή στέψης τους στις 6 Μαΐου. Ένας εκ των θρόνων αποτελεί «το παλαιότερο σωζόμενο έπιπλο που χρησιμοποιείται ακόμα για τον αρχικό του σκοπό», σύμφωνα με την υπέυθυνη προετοιμασίας του.

Η Κρίστα Μπλέσλι, συντηρήτρια στο Westminster Abbey στο Λονδίνο, έχει περάσει εβδομάδες πριν από τη στέψη προετοιμάζοντας τον απίστευτα εύθραυστο «Coronation Chair», Θρόνος της Στέψης, γνωστό και ως Έδρα του Αγίου Εδουάρδου.

Χτισμένος το 1309, ο ύψους σχεδόν 2 μέτρων θρόνος από βαλτική βελανιδιά «χρησιμοποιείται για κάθε στέψη ενός Άγγλου μονάρχη, με λίγες εξαιρέσεις», εξήγησε η Μπλέσλι στο CBS News. Είπε ότι πολλές από τις εργασίες ανακαίνισης περιελάμβαναν «να κολλήσουν καλά τα στρώματα επιχρύσωσης και να βεβαιωθούμε ότι είναι απολύτως ασφαλής πριν από τη στέψη».

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι η Έδρα του Αγίου Εδουάρδου θα χρησιμοποιηθεί, όπως γινόταν εδώ και αιώνες, για τη «στιγμή της στέψης» το Σάββατο.

Κάτω από τον Θρόνο της Στέψης βρίσκεται η Πέτρα του Πεπρωμένου που θεωρείται αρχαίο σύμβολο της μοναρχίας της Σκωτίας.

Ωστόσο, ο Κάρολος και η Καμίλα, θα χρησιμοποιήσουν πολλές άλλες καρέκλες κατά τη διάρκεια της τελετής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παλάτι, το ζευγάρι θα καθίσει στις «Chairs of Estate» και στις «Throne Chairs» κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Οι «Chairs of Estate», Θρόνοι της Κληρονομιάς, είναι το σημείο όπου θα γίνει η στέψη της συζύγου του, Καμίλα. Οι θρόνοι θα φέρουν τα βασιλικά σύμβολα της βασίλισσας και του βασιλιά.

Επόμενες σε σημασία είναι οι «Throne Chairs», Καρέκλες του Θρόνου, επίσης γνωστές ως Καρέκλες του Κράτους, και πρόκειται για το σημείο όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα λάβει τον «χρησμό» από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

«Για λόγους βιωσιμότητας, οι Μεγαλειότητες τους επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν Chairs of Estate και Throne Chairs της Βασιλικής Συλλογής που είχαν φτιαχτεί για προηγούμενες στέψες», ανέφερε το παλάτι στην ανακοίνωσή του την Κυριακή, σημειώνοντας επίσης ότι οι συγκεκριμένοι θρόνοι «έχουν συντηρηθεί και προσαρμοστεί όπως απαιτείται».

Η αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ II, η μητέρα του Καρόλου, ήταν το τελευταίο άτομο που χρησιμοποίησε την «Coronation Chair» για την τελετή στέψης της το 1953. Αλλά τότε, η στέψη είχε μεταδοθεί ασπρόμαυρα, οπότε η Μπλέσλι ήθελε να βεβαιωθεί ότι τα χρώματα των θρόνων θα λάμπουν.

«Υπάρχουν πουλιά, υπάρχουν φιγούρες αγίων και βασιλιάδων», είπε για τις περίτεχνες και περίπλοκες διακοσμήσεις στην περίφημη αντίκα. «Είναι πραγματικά ένα εξαίσιο παράδειγμα ενός είδους δεξιοτεχνίας που δεν συναντάμε πια».

Η Coronation Chair έχει επιβιώσει από γκράφιτι από μαθητές και τουρίστες τον 18ο και 19ο αιώνα, ακόμη και από μια βομβιστική επίθεση το 1914 που αποδόθηκε σε σουφραζέτες που έκαναν εκστρατεία υπέρ των γυναικών για να αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου.

👑 Tomorrow’s Coronation Service will take place in the ‘Coronation Theatre’ at the heart of Westminster Abbey.

Here are the key elements of the stage for the first coronation in almost 70 years. pic.twitter.com/wmX5znirET

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023