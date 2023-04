Στο επίκεντρο της προεκλογικής της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 έχει βάλει η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις το θέμα των αμβλώσεων. Η Δημοκρατική έγινε δεκτή με ενθουσιασμό σε πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν «τέσσερα χρόνια ακόμη!», λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», τόνισε σε ομιλία της. Δηλώνοντας «περήφανη» που είναι υποψήφια στο πλευρό του 80χρονου προέδρου, η Χάρις αναφέρθηκε εκτενώς στους περιορισμούς στο δικαίωμα στην άμβλωση που υιοθέτησαν «ακραίοι» πολιτικοί σε όλη τη χώρα, ένα ζήτημα που την απασχολεί πολύ. «Ζούμε σε μια εποχή όπου τόσες ελευθερίες μας, τις οποίες κερδίσαμε με δυσκολία, δέχονται επίθεση», κατήγγειλε, κατηγορώντας τους Ρεπουμπλικάνους ότι επιθυμούν να απαγορεύσουν την άμβλωση σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

