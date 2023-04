Την πρώτη δοκιμαστική του πτήση έκανε σήμερα το τουρκικό εκπαιδευτικό Hurjet που εξελίσσει η Turkish Aerospace Industries (TAI).

Η σειρά δοκιμών του Hurjet αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 χρόνια. Το πρώτο επιχειρησιακό Hurjet αναμένεται να παραδοθεί στην τουρκική αεροπορία το 2025 και θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό και ελαφρύ μαχητικό.

Δείτε το βίντεο:

Hurjet, Türkiye’s first indigenous supersonic jet aircraft, takes its first flight successfully pic.twitter.com/lsQVTKqSYy

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 25, 2023