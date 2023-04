Εναντίον του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν καταφέρθηκε ο τουρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με αφορμή δήλωση του πρώτου για τα γεγονότα του Απριλίου 1915, με τις διώξεις και τις εκτελέσεις Αρμενίων από τις οθωμανικές Αρχές, που σήμαναν την αρχή της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου δήλωσε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως:

«Οι πολιτικοί τσαρλατάνοι που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν την ιστορία βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο. Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί με πολιτικές δηλώσεις. Οι καιροσκόποι που επιμένουν σε αυτή τη στάση θα μείνουν στη μνήμη για τα απώτερα κίνητρα και την υποκρισία τους. Δεν είναι δουλειά κανενός να δώσει μάθημα ιστορίας στο Μεγάλο Τουρκικό Έθνος».

❝Yet another attempt by political charlatans to distort history! Politically driven statements cannot change the facts❞

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu lashed out at US President Joe Biden’s remarks on the 1915 events between Türkiye and Armenia… pic.twitter.com/rmNWlAj8hp

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 24, 2023