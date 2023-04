Βραδιά αφιέρωμα στα τραγούδια και στο έργο του Μίμη Πλέσσα, παρουσιάζει τη Δευτέρα 24 Απριλίου, ο ερμηνευτής Αδάμ Τσαρούχης, στο jazz club Half Note. Τραγούδια που όλοι μας έχουμε αγαπήσει μέσα από τα κινηματογραφικά μιούζικαλ της μεγάλης οθόνης και το θέατρο, καθώς και επιλογές από την τζαζ εποχή του Μίμη Πλέσσα.

Vintage βραδιά με τον ρομαντισμό και το συναίσθημα να έχουν τον πρώτο λόγο με οδηγό τραγούδια όπως τα «Ένας ουρανός μ αστέρια», Το παραθύρι», «Ποια νύχτα σ έκλεψε», «Lullaby of Βirdland», «I will wait for you», «Feeling good».

Ο Αδάμ Τσαρούχης μας συστήθηκε μουσικά το 2012 με τις διασκευές «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» και «Τι σήμερα τι αύριο τι τώρα». Το 2015 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Σαν Ταινία» με τραγούδια όπως το «Όπως μπαίνει ο χειμώνας» σε μουσική της Σίσσυς Βλαχογιάννη και το «Ρετρό» σε μουσική της Ανδριάνας Μπάμπαλη.

Ιδιαιτέρως αγαπήθηκε το σινγκλ «Τόσο πολύ» σε μουσική Γιώργου Γκέκα και στίχους Χρυστόφορου Μπαλαμπανίδη, όπως και η διασκευή «Just walk away» όπου μεταξύ άλλων έφθασε στο Ν#1στην Αυστρία στο itunes Easy listening , στο N#26 στην Ισπανία , στο Ν#66 στην Ρωσία. Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μίμη Πλέσσα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μαρινέλλα, Δημήτρη Καλαντζή, Ηρώ κ.ά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από την Minos -Universal ντουέτο με τον διεθνή γερμανό τζαζ τραγουδιστή Tom Gaebel με τίτλο «In Your Eyes».

Το 2022, κυκλοφόρησε τη δεύτερή του προσωπική εργασία «Stay with You», μεταξύ άλλων ένα παιδικό όνειρο όπως μας λέει στη συνέντευξή του στο vima.gr, επισημαίνει ότι δεν του αρέσουν οι κατηγοριοποιήσεις και τα σχέδια του για τη μουσική και το τραγούδι δεν σταματούν.

Tι σηματοδοτεί για εσάς το «Stay with You»;

«Αυτός είναι ο δεύτερος προσωπικός μου δίσκος. Ηταν ένα παιδικό μου όνειρο. Μεγάλωσα με αγγλόφωνη μουσική. Όλα μου τα παιδικά είδωλα είναι ξένοι καλλιτέχνες. Έτσι αυτός ο δίσκος ήρθε να μου εκπληρώσει μια βαθιά επιθυμία μου».

Γιατί στραφήκατε στον αγγλικό στίχο;

«Πάντα στα προγράμματα που κάνω τραγουδάω και αγγλικό στίχο. Απλά μέχρι στιγμής δεν είχα τολμήσει να κυκλοφορήσει κάτι. Αφορμή στάθηκε το «just walk away» μια διασκευή που έκανα μαζί με τον Φοίβο Μποζά και τον Γιώργο Ντινάκο την περίοδο της καραντίνας. Η διασκευή είχε μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό πηγαίνοντας Ν#1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στα iTunes και πρόσφατα συμπεριλήφθηκε σε μια παγκόσμια συλλογή. Αυτό μου έδωσε δύναμη να προσπαθήσω στον αγγλικό στίχο».

Πως θα περιγράφατε τον εαυτό σας; Τζαζ ή ποπ δημιουργό;

«Δεν θέλω να βάζω ταμπέλες στην μουσική μου. Ακούω και αγαπώ και τα δυο. Αντλώ στοιχεία από τις μουσικές που αγαπώ. Σίγουρα η μουσική μου έχει μια ρετρό , ρομαντική ατμόσφαιρα».

Πώς ξεκίνησε το μουσικό σας ταξίδι; Ποια ήταν η αιτία και η αφορμή;

«Μεγάλωσα σε μία μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου είναι μουσικός, τραγουδιστής της δημοτικής παράδοσης. Τα ερεθίσματα και η μουσική ήταν κάτι που υπήρχε ανέκαθεν μέσα στο σπίτι μας. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία μαθήματα μουσικής και τραγουδιού κερδίζοντας υποτροφία στην Αμερική, για να παρακολουθήσω μαθήματα μιούζικαλ δίπλα σε καταξιωμένους δασκάλους και καλλιτέχνες».

Είστε παράλληλα και δάσκαλος. Ποιες είναι συμβουλές που δίνετε στους μαθητές σας;

«Η διδασκαλία είναι κάτι που αγαπώ. Μου αρέσει να δουλεύω με νέους ανθρώπους. Είναι τεράστια ευλογία το μοίρασμα. Μέσα από αυτούς γίνομαι καλύτερος και εγώ στην τέχνη μου. Έχω την χαρά να διδάσκω τα τελευταία χρόνια στην ανώτερη δραματική σχολή του Ιάσμου και στο Ελληνικό Ωδείο».

Η έως τώρα διαδρομή σας είναι μέσα στα «θέλω» που είχατε θέσει όταν την ξεκινούσατε;

«Θα έλεγα απόλυτα. Έχω την χαρά να μην έχω παρεκκλίνει από τα θέλω μου και τις αρχές μου. Θα ήταν κάτι που δεν θα ήθελα καθόλου να γίνει».

Θυμάστε το πρώτο τραγούδι που σιγοψιθυρίσατε;

«Είναι παρά πολλά. Σίγουρα κάποιο τραγούδι του George Michael»

Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε, στην εμφάνισή σας στο Half Note;

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εμφάνιση. Θα έχω την μεγάλη τιμή να κάνω ένα αφιέρωμα στο έργο του Μίμη Πλέσσα. Αυτού του τεράστιου συνθέτη. Τραγούδια που όλοι μας έχουμε αγαπήσει. Ένας υπέροχος τζαζ πιανίστας. Στο πρόγραμμα θα υπάρξουν και κάποια Jazz standards».

Τα επόμενά σας σχέδια;

«Ετοιμάζω πολύ ωραία πράγματα που είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτά. Κυκλοφόρησε ήδη ένα νέο τραγούδι από τον νέο μου δίσκο. Με τίτλο “in your eyes” σε μουσική & στίχους του Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλου και είναι ντουέτο με τον υπέροχο Tom Gaebel, διεθνή τζαζ τραγουδιστή από την Γερμανία το οποίο κυκλοφορεί από την ΕΜΙ & Universal».

INFO

Συντελεστές:

Πιάνο – Μάνος Αθανασιάδης

Τρομπέτα – Δημήτρης Παπαδόπουλος

Τύμπανα – Δημήτρης Χριστοδουλάκης

Μπάσο – Χάρης Πανταζής

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

15€ (θέση σε τραπέζι)

15€ Εξώστης (θέση σε τραπέζι)

10€ BAR ΟΡΘΙΩΝ