Ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε για λίγο στα γραφεία της χρηματιστηριακής εταιρείας Euronext στο Παρίσι, με το σύνθημα ότι οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις, στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών αναταραχών κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

«Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων», δήλωσε ο συνδικαλιστής της Sud-Rail, Φαμπιέν Βιλεντιέ, στο Reuters. Όμως «δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα χρήματα από τις τσέπες των εργαζομένων όταν υπάρχουν τόσα στις τσέπες των δισεκατομμυριούχων» πρόσθεσε.

Κυματίζοντας σημαίες των συνδικάτων, μερικοί εκατοντάδες διαδηλωτές κατέλαβαν το λόμπι του Euronext, άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα δημοφιλή στους γάλλους διαδηλωτές: «Είμαστε εδώ, ακόμα κι αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ» και «Μακρόν παραιτήσου!».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, παρόμοιες σκηνές σημειώθηκαν στα γραφεία της Blackrock στο Παρίσι αλλά και στα κεντρικά γραφεία της Louis Vuitton (LVMH).

French protesters have descended on the Paris stock exchange as demonstrations against President Macron's pension reform continued.

