Ο Πέδρο Πασκάλ και ο Ματ Ντέιμον θα συμμετέχουν στην επόμενη ταινία του Ίθαν Κοέν, του πρώτου του αφηγηματικού έργου ως σόλο σκηνοθέτης χωρίς τον αδερφό του Τζόελ. Η Distributor Focus Features αποκάλυψε επίσης τον τίτλο της ταινίας, «Drive-Away Dolls» και όρισε ημερομηνία κυκλοφορίας στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Ίθαν Κοέν, στην πρώτη του σκηνοθετική δουλειά χωρίς τον αδελφό και μακροχρόνιο συνεργάτη του Τζόελ, θα αφηγηθεί την ιστορία της Τζέιμι, η οποία αντιμετωπίζει τον τελευταίο της χωρισμό πηγαίνοντας ένα αυτοσχέδιο road trip στο Ταλαχάσι μαζί με την φίλη της Μάριαν. Στην πορεία, συναντούν μια ομάδα αδέξιων εγκληματιών (σήμα κατατεθέν των αδελφών Κοέν) που περιπλέκουν σημαντικά το ταξίδι τους.

Το «Drive-Away Dolls» διαθέτει ένα καστ γεμάτο με ανερχόμενους ηθοποιούς και καταξιωμένα ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Μάργκαρετ Κούαλι (Once Upon a Time in Hollywood), Τζεραλντίν Βισουανάθαν (Blockers), Μπίνι Φέλντσταϊν (Booksmart), Πέδρο Πασκάλ (The Mandalorian), Κόλμαν Ντομίνγκο (Euphoria), Μπιλ Καμπ (Joker) και Ματ Ντέιμον (Air). Το σενάριο έγραψε ο Ίθαν Κοέν μαζί με τη σύζυγό του Τρίσια Κουκ, ενώ οι δυο τους συμμετέχουν και στην παραγωγή της ταινίας.

Η Focus Features θα διανέμει το «Drive-Away Dolls» στις ΗΠΑ, ενώ τη διεθνή διανομή έχει αναλάβει η Universal Pictures International.