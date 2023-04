Την κινητοποίηση των αρχών της Νέας Υόρκης προκάλεσε η κατάρρευση κτηρίου και τις αναφορές για εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο CBS, πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων, που βρίσκεται επί της οδού Αν.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 16:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος) και τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα.

🚨#BREAKING: Parking Garage Collapses in Reported Explosion Trapping and Injuring Multiple People

📌#Manhattan | #NewYork

Currently Multiple Emergency personnel are responding to a parking garage where multiple floors have collapsed due to an explosion. Several people are… pic.twitter.com/mapgEEwnaw

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 18, 2023