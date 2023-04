Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα έξω από παγόδα στην πόλη Λάσιο της ανατολικής Μιανμάρ.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί το μεσημέρι για το Φεστιβάλ Νερού – όπως είναι ευρύτερα γνωστές στη Δύση οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη βιρμανική πρωτοχρονιά (Thingyan).

4 killed and 11 injured in Lashio’s bomb explosion

4 people killed and 11 injured as a bomb exploded today (13 April) in Lashio, northern Shan state. The explosion occurred around 11:30 am. pic.twitter.com/nn1kygPuib

