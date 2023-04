Ο στρατός της Μιανμάρ σκότωσε δεκάδες ανθρώπους με αεροπορικές επιδρομές σε εκδήλωση που οργάνωσαν εγχώριοι αντίπαλοί του, σε μια από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις από τότε που η χούντα κατέλαβε την εξουσία πριν από περισσότερα από δύο χρόνια.

Τοπικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση το πρωί της Τρίτης είχε στόχο μια τελετή που σηματοδοτούσε τα εγκαίνια ενός γραφείου των αντιπάλων του στρατού στο χωριό Pa Zi Gyi, στην περιοχή Sagaing.

Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η οποία συγκροτήθηκε για να αντιταχθεί στη χούντα, δήλωσε ότι τουλάχιστον 53 άνθρωποι επιβεβαιώθηκαν νεκροί, 40 τραυματίστηκαν και ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

«Σήμερα το πρωί, η αεροπορία της Μιανμάρ έριξε πολλές βόμβες σε μια συγκέντρωση πολιτών πολλών εκατοντάδων ατόμων, ενώ επιθετικά ελικόπτερα έπληξαν το πλήθος», δήλωσε ο ασκών καθήκοντα προέδρου της κυβέρνησης, Duwa Lashi La, σε δήλωση.

Κάποια τοπικά ειδησεογραφικά μέσα ανέφεραν ότι οι κάτοικοι φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να φτάσει τους 100.

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι τραβήχτηκαν μετά την επίθεση έδειχναν ανθρώπους με πολιτικά ρούχα νεκρούς στο έδαφος δίπλα σε μια κατεστραμμένη κατασκευή. Σε ένα βίντεο, ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Αν έχετε επιζήσει, κάντε έναν ήχο»

At least 5️⃣🅾️ people were killed and dozens were seriously injured in a military junta’s air raid on Pazigyi Village in #Kanbalu Township of #Sagaing Region on Tuesday morning around 730 AM ( 11th April 2023 ).

— CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) April 11, 2023