Το ηφαίστειο Σίβελουτς της Ρωσίας εξερράγη, σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, εκτοξεύοντας ένα σύννεφο τέφρας σε μια μεγάλη έκταση της χερσονήσου Καμτσάτκα και αποτελώντας κίνδυνο για τις πτήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές ηφαιστειολογικές αρχές.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων της Καμτσάτκα (KVERT), η οποία παρακολουθεί τις εκρήξεις στην περιοχή, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τις αερομεταφορές μετά την έκρηξη, αναφέροντας ότι το σύννεφο τέφρας είχε παρασυρθεί εκατοντάδες χιλιόμετρα βόρεια και νοτιοδυτικά του Shiveluch.

“Η έκρηξη του ηφαιστείου συνεχίζεται. Εκρήξεις τέφρας έως και 15 χιλιόμετρα (49.200 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας θα μπορούσαν να σημειωθούν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς πτήσεις και τα αεροσκάφη που πετούν χαμηλά“, αναφέρει η ανακοίνωση της KVERT.

Ένα βίντεο της έκρηξης που αναρτήθηκε στο Telegram από τον επικεφαλής της τοπικής διοίκησης του Ust-Kamchatsky, Oleg Bondarenko, έδειχνε ένα τείχος πυκνής γκρίζας τέφρας να υψώνεται από το ένα άκρο του ορίζοντα στο άλλο. Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, ο Bondarenko δήλωσε ότι οι ντόπιοι “καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις“.

🌋 The mighty #Shiveluch volcano in Russia’s Kamchatka has gone full eruption mode – volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere. #HappeningNow

Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature 👇 pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1

— Russia 🇷🇺 (@Russia) April 10, 2023