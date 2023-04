Με το ιστορικό δράμα «Jeanne du Barry» και πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Λουδοβίκου XV θα ξεκινήσει το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Σύμφωνα με το φεστιβάλ η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Τρίτη 16 Μαΐου στην ιστορική αίθουσα του Grand Théâtre Lumière, μετά την τελετή έναρξης και την ίδια ημέρα θα κυκλοφορήσει και στις γαλλικές αίθουσες.

Στον συμπρωταγωνιστικό ρόλο είναι η Μαϊγουέν Λε Μπεσκό, σκηνοθέτης και συν-σεναριογράφος της ταινίας, μαζί με τον Τεντί Λουσί-Μοντέστ. Είναι η έκτη σκηνοθετική της προσπάθεια, μετά το επιτυχημένο της ντεμπούτο το 2011 στις Κάννες, με το βραβευμένο «Polisse».

Η ταινία εποχής αφηγείται την ταραχώδη σχέση του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου XV και της ερωμένης του, Μαντάμ Ζαν ντυ Μπαρί. Η σχέση τους προκάλεσε μεγάλο σκάνδαλο ειδικά όταν η Ζαν έφτασε στην Αυλή των Βερσαλλιών. Ο Λουδοβίκος ο 15ος, γνωστός και ως «ο αγαπητός», βασίλευσε για 59 χρόνια, τα περισσότερα στην ιστορία της Γαλλίας μετά τον Λουδοβίκο ΙΔ’ της Γαλλίας. Όμως, υπήρξε αντιδημοφιλής βασιλιάς αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά και ασέβεια.

