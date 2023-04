Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Heat», η συνέχειά της είναι στα σκαριά από τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Μάικλ Μαν, με τον Άνταμ Ντράιβερ να βρίσκεται σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει ως Νιλ ΜακΚόλεϊ.

‘HEAT 2’ is in the works with Michael Mann set to direct.

Adam Driver is in talks to star as young Neil McCauley.

(Source: Deadline)

