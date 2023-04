Η Apple κυκλοφόρησε την πρώτη φωτογραφία από την ταινία «Napoleon» του Ρίντλεϊ Σκοτ με τον Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix) στον ρόλο του Γάλλου αυτοκράτορα και στρατηγού.

Οπως αναφέρει το Variey αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Φίνιξ θα συνεργαστεί με τον Ρίντλεϊ Σκοτ, μετά την τεράστια επιτυχία του 2000 «Ο Μονομάχος».

Το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Σκάρπα (David Scarpa) και, εκτός από επικές μάχες, αφηγείται επίσης την ασταθή σχέση του οραματιστή αυτοκράτορα με τη σύζυγό του, Ιωσηφίνα, την οποία υποδύεται η Βανέσα Κέρμπι (Vanessa Kirby). Πρωταγωνιστούν επίσης μεταξύ άλλων οι Τζόντι Κόμερ (Jodie Comer), Ταχάρ Ραχίμ (Tahar Rahim), Μπεν Μάιλς (Ben Miles) και Λουντιβίν Σανιέ (Ludivine Sagnier).

Η παραγωγή είναι των Apple Studios και της Scott Free Productions μαζί με τους Kevin Walsh, Mark Huffam και Joaquin Phoenix.

First images of Joaquin Phoenix as Emperor Napoleon Bonaparte on the set of Ridley Scott’s new movie, “Napoleon”.

