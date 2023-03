Για πάνω από πέντε ώρες κατέθετε ο CEO της ιδιαίτερα δημοφιλούς πλατφόρμας «TikTok», Σου Ζι Τσου, ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς η Βουλή, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, επιθυμεί να ενταθεί ο έλεγχος της κινεζικής εφαρμογής για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το CNN, ο Ζι Τσου μίλησε ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας εμφανίστηκε σε επιτροπή του Κογκρέσου.

US lawmakers questioned TikTok CEO Shou Zi Chew for over five hours about potential Chinese influence over the platform and said its short videos were damaging children’s mental health https://t.co/fj8wZbFlRB pic.twitter.com/2yOZsjRZQS

Με εκπαίδευση στο Χάρβαρντ, ο Τσου, που είχε κάποτε κάνει την πρακτική του άσκηση στο Facebook της Meta, ήταν ο μοναδικός μάρτυρας στη συγκεκριμένη ακρόαση, εν μέσω ανησυχιών για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ φοβούνται πως το κινεζικό καθεστώς έχει αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών, ενώ κάποιοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προπαγάνδα ή χειραγώγηση πολιτών.

«Το TikTok συνειδητά επέτρεψε στο κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα Αμερικανών χρηστών. Οι πολίτες των ΗΠΑ έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων τους», υποστήριξε σε γραπτή δήλωσή της η βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, Κάθι ΜακΜόρις Ρότζερς, που προεδρεύει της επιτροπής.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Σου Ζι Τσου τόνισε ότι η πλατφόρμα είναι ασφαλής και προστατευμένη και ότι δεν πρέπει να απαγορευτεί από τις αμερικανικές αρχές.

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης ότι 150 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ είναι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας, γεγονός που καταδεικνύει, όπως είπε, πόσο εδραιωμένο είναι πλέον το TikTok την ώρα που η Ουάσινγκτον προσπαθεί να την περιορίσει.

Rep. Bill Johnson, a Republican from Ohio who has a professional background in IT, pressed TikTok’s CEO Shou Zi Chew on Thursday on the source code used with the U.S. version of TikTok, and the «Douyin» version of the app available in China. pic.twitter.com/Hpuvk63mK4

— The Associated Press (@AP) March 23, 2023