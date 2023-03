Στην Ουάσινγκτον έχει ξεκινήσει η ακρόαση του Σου Τσέου, του διευθύνοντος συμβούλου του TikTok, στο Κογκρέσο. Οι Αμερικανοί βουλευτές κατηγορούν το TikTok, που είναι θυγατρική της κινεζικής εταιρείας ByteDance, ότι θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την υγεία των χρηστών. Η εφαρμογή, που πιστεύεται ότι παρέχει στις κινεζικές αρχές πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών της, κινδυνεύει να απαγορευτεί εντελώς στις ΗΠΑ.

«Η ByteDance υπάγεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και η ByteDance και το TikTok είναι το ίδιο πράγμα», δήλωσε με την έναρξη της συνεδρίασης η ΚάθιΜακΜόρις, η πρόεδρος της ισχυρής Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου.

«Φαντάζομαι ότι σήμερα θα πείτε ό,τι μπορείτε για να αποφύγετε αυτό το αποτέλεσμα» (σ.σ. την απαγόρευση), συνέχισε, απευθυνόμενη στον Τσέου. «Δεν σας πιστεύουμε», τόνισε. «Δεν πιστεύουμε ότι το TikTok θα υιοθετήσει ποτέ τις αμερικανικές αρχές, τις αρχές της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καινοτομίας», συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΚ «είναι σε θέση να χρησιμοποιεί (την εφαρμογή) ως εργαλείο για τη χειραγώγηση της Αμερικής συνολικά».

«Η κινεζική κυβέρνηση δεν κατέχει και δεν ελέγχει την ByteDance. Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία», απάντησε ο Σου Τσέου, στην πρώτη δήλωσή του. «Δεν προωθούμε και δεν αφαιρούμε περιεχόμενο κατ’ απαίτηση της κινεζικής κυβέρνησης», συνέχισε, ενώ δεσμεύτηκε «απέναντι στην Επιτροπή και όλους τους χρήστες» ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία κυβέρνηση να χειραγωγήσει το TikTok.

Μία απο τις στιγμές που ξεχώρησαν, ήταν όταν ο Ρεπουμπλικανός Νιλ Νταν από τη Φλόριντα ρώτησε κατηγορηματικά: «Η ByteDance κατασκόπευσε Αμερικανούς πολίτες;»

Το ερώτημα έρχεται μετά από αναφορές του 2022 ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας των ρεπόρτερ σε μια προσπάθεια να εντοπίσει ποιοι υπάλληλοι διέρρεαν πληροφορίες.

Ο Τσου απάντησε ότι «η κατασκοπεία δεν είναι ο σωστός τρόπος να το περιγράψει κανείς».

Rep. Neal Dunn (R-FL): «Has ByteDance spied on American citizens?»

TikTok CEO Shou Chew: «I don’t think that spying is the right way to describe it.» https://t.co/nDBYu0zswn pic.twitter.com/wowEKe5o9E

— Bloomberg (@business) March 23, 2023