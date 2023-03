Δικαιολογημένη χαρακτήρισε την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Υποστήριξε δε ότι ότι ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΔΠΔ εξέδωσε χθες Παρασκευή ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Πούτιν με την κατηγορία του παράνομου εκτοπισμού παιδιών και της παράνομης μεταφοράς αμάχων από την Ουκρανία στη Ρωσία στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

«Είναι ξεκάθαρο πως έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου», είπε ο Μπάιντεν για τον ρώσο ομόλογό του. «Θεωρώ πως είναι δικαιολογημένο», είπε αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ, προτού συμπληρώσει: «Βέβαια, το ερώτημα είναι… Δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, ούτε από εμάς. Αλλά νομίζω ότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα».

BREAKING:

I just asked @POTUS:

“Should Putin be trialed for war crimes in Ukriane”

Biden: “He clearly committed war crimes”#PutinIsaWarCriminal #StandWithUkraine pic.twitter.com/SDOjbNF48y

— Alex Raufoglu (@ralakbar) March 17, 2023