Το TikTok είναι πολύ καλό στο να κρατάει τους χρήστες απασχολημένους, κυρίως προσφέροντας έναν ορυμαγδό από φίλτρα και εφέ προκειμένου να κάνουν τα βίντεο τους ελκυστικά και διασκεδαστικά.

Tα φίλτρα του TikTok είναι μια μορφή θεωρητικά άκακης διασκέδασης. Αλλά ένα νέο φίλτρο, το Bold Glamour, που κυκλοφόρησε πρόσφατα έχει αναστατώσει τους χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής όλο τον κόσμο.

Το Bold Glamour, το οποίο έχουν κατεβάσει περισσότεροι από 16 εκατομμύρια χρήστες από την ημερομηνία κυκλοφορίας του τον περασμένο μήνα, εφαρμόζει σε κλάσματα δευτερολέπτου ένα εφέ στα πρόσωπα τους προκειμένου να δημιουργήσει μια βελτιωμένη εκδοχή ή ένα avatar του εαυτού τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ πιθανότατα, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ειδικοί, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αλλοιώσει τα πρόσωπά των χρηστών.

Μια γρήγορη περιήγηση στη δημοφιλή πλατφόρμα θα σας δώσει μια ιδέα. Το φίλτρο Bold Glamour αφαιρεί οποιαδήποτε υπόνοια παρειακού λίπους, σηκώνει φρύδια και σε κλάσματα δευτερολέπτου σου κάνει βραδινό μακιγιάζ που, όσο κι αν πιάνεις το πρόσωπό σου με μανία γιατί δεν πιστεύεις στα μάτια σου, μένει εκεί, ανέπαφο.

Ακόμα και οι μεγαλύτεροι φαν των φίλτρων του TikTok δείχνουν εντελώς σοκαρισμένοι στα βιντεάκια που τους δείχνουν να δοκιμάζουν το Bold Glamour για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με την Washington Post, πάντως, η εκπρόσωπος της TikTok, Alexa Youssefian, αρνήθηκε να συζητήσει την τεχνολογία πίσω από το φίλτρο, αλλά οι χρήστες και οι ερευνητές λένε ότι το φίλτρο διαβάζει τους τόνους του δέρματος των ανθρώπων, το αντιληπτό φύλο και το χρώμα των μαλλιών, και στη συνέχεια καθορίζει την ένταση του μακιγιάζ, των fillers στα χείλη και της σύσφιξης του δέρματος που πρέπει να εφαρμοστεί για να επιτευχθεί μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Και μπορεί πίσω από αυτή τη διαδικασία να κρύβεται η τεχνητή νοημοσύνη.

Μία επαγγελματίας δημιουργός φίλτρων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Laura Gouillon, υποστηρίζει ότι το φίλτρο Bold Glamour μοιάζει να χρησιμοποιεί το πρόσωπο της Kylie Jenner ως πρότυπο για έναν αλγόριθμο μηχανικής εκμάθησης και στη συνέχεια το συνδυάζει με τα πρόσωπα των χρηστών.

Ο Hany Farid, καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε επίσης ότι το φίλτρο χρησιμοποιεί πιθανότατα generative AI, μια τεχνολογία που μελετά δισεκατομμύρια εικόνες και δείγματα κειμένου, συχνά από το διαδίκτυο, για να δημιουργήσει νέες εικόνες ή λέξεις.

Αλλά και ο Luke Hurd, ο οποίος είναι δημιουργός φίλτρων Snapchat και Instagram, υποστήριξε με τη σειρά του στο Twitter ότι το εφέ Bold Glamour χρησιμοποιεί machine learning.

Lots of questions/comments about the traditional vs machine learning filters (like Bold Glamour), so here’s a deeper explanation of the difference!

Also, @IBM commented and said I explained this well so I guess I can die happy. pic.twitter.com/eryJtu80K3

— luke-hurd.glb (@LukeHurd) March 1, 2023