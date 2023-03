Μια σεισμική δόνηση 5 βαθμών έπληξε σήμερα την κεντρική Ιταλία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC)

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 27χλμ βορειοδυτικά της Περούτζια, ανέφερε το EMSC.

