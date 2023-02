Το όνειρο των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων φαίνεται πως παίρνει σιγά-σιγά σάρκα και οστά! Η ανανέωση της συνεργασίας του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν έχει «κολλήσει» για τα καλά και η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα αποτελεί κάτι παραπάνω από υπαρκτό σενάριο.

Το τελευταίο διάστημα, τα δημοσιεύματα για νέο «γάμο» του Αργεντινού σούπερ σταρ με τους Μπλαουγκράνα πολλαπλασιάστηκαν, με την υπόθεση να έχει πάει ένα βήμα παρακάτω.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές από την Αργεντινή και όχι μόνο, ο πατέρας του 35χρονου αστέρα, Χόρχε Μέσι, πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, προκειμένου να συζητηθεί το ενδεχόμενο του μεγάλου comeback.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσαν τα όσα μπορούν να προσφέρει η Μπαρτσελόνα στον πρώην σταρ τηςς, καθώς και τα όσα είχε δηλώσει προ ημερών ο αδερφός του (τα οποία βέβαια εν συνεχεία ανασκεύασε).

Οι μέρες του Μέσι στο Παρίσι φαίνεται πως είναι μετρημένες, ενώ στο κόλπο για την επιστροφή στην Βαρκελώνη εμπλέκονται και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Τόσο ο Τσάβι, όσο και οι Σέρχιο Μπούσκετς και Τζόρντι Άλμπα έχουν τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο στην «επιχείρηση» επιστροφής του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Χαρακτηριστικό της υπόθεσης αποτελεί πως οι δυο παίκτες εμφανίζονται πρόθυμοι να μειώσουν δραστικά τους μισθούς τους, προκειμένου να κάνουν πιο εύκολο το «ναι» του Λιονέλ Μέσι.

Μένει να φανεί λοιπόν το πως θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο… σίριαλ, με τον Αργεντινό να κλείνει το μάτι στην παλιά του αγάπη.

🚨 JUST IN: There was a meeting between Jorge Messi and Laporta. It was held to discuss a possible Leo return, the tribute Barça plans for Messi and the controversy re what Messi’s brother said. @CatalunyaRadio #Transfers 🇦🇷 — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) February 21, 2023

🚨🗣️ @gerardromero: “Both Messi, his father, and the environment are moving for the return of Leo. On the one hand, Jorge Messi is in talks with Laporta and Messi is in talks with Xavi.” @JijantesFC 🔵🔴🇦🇷 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) February 21, 2023