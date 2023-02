Σάκκαρη – Πεγκούλα 1-2: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε η Σάκκαρη στον ημιτελικό

Tennis - WTA 500 - Qatar Open - Khalifa International Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar - February 17, 2023 Greece's Maria Sakkari in action during her semi final against Jessica Pegula of the U.S. REUTERS/Ibraheem Al Omari

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Τζέσικα Πεγκούλα, μένοντας εκτός τελικού στη Ντόχα 17.02.2023, 18:47 Εκτός τελικού στη Ντόχα έμεινε η Μαρία Σάκκαρη η οποία ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-1) από την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα και έτσι δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τίτλο. Η Αμερικανίδα έβαλε δύσκολα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία δεν έπιασε τα συνηθισμένα της στάνταρ απόδοσης και έχασε αρκετά εύκολα το πρώτο σετ. Στη συνέχεια μπόρεσε να ισοφαρίσει, όμως και πάλι, στο τελευταίο σετ η Μαρία έδειχνε να μην μπορεί και έτσι υπέστη τον αποκλεισμό. Το πρώτο σετ ξεκίνησε με την Πεγκούλα να είναι σαφώς καλύτερη και δείχνει μεγαλύτερη σιγουριά στα χτυπήματά της. Κάτι που της έδωσε το πάνω χέρι φτάνοντας στο μπρέικ και κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για τη συνέχεια. Η Σάκκαρη έδειχνε εκτός ρυθμού και έτσι η Αμερικανίδα έφτασε στο 6-2 για το 1-0. Ολυμπιακός σε ΚΕΔ για τον Κατοίκο: «Ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του πρωταθλήματος- Αλλάξτε τον τώρα» Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά στο δεύτερο σετ. Η Ελληνίδα τενίστρια έδειξε καλύτερο πρόσωπο και το παιχνίδι έγινε πιο αμφίρροπο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να κριθεί στις λεπτομέρειες και το μπρέικ που κατάφερε να κάνει η Μαρία στο φινάλε για το 6-4 και την ισοφάριση σε 1-1. Ωστόσο, στο τρίτο σετ η Πεγκούλα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος. Αρχικά ήρθε το μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, με τη Σάκκαρη όμως να απαντά. Η Αμερικανίδα έκανε ξανά μπρέικ και έπειτα κράτησε το σερβίς της. Κάπου εκεί η Μαρία δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και έτσι το 6-1 ήρθε φυσιολογικά, για γίνει το τελικό 2-1. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από